Nastavlja se BCG vakcinacija u BiH: Potvrđena bezbjednost vakcina u oba entiteta

Zdravstvene ustanove u FBiH i Republici Srpskoj nastavljaju BCG vakcinaciju nakon provjera koje su potvrdile bezbjednost i kvalitet vakcina.

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Nadležne zdravstvene institucije u Federaciji BiH i Republici Srpskoj donijele su odluku o nastavku vakcinacije protiv tuberkuloze (BCG vakcinacija) nakon detaljnih provjera koje su potvrdile da su dostupne vakcine bezbjedne i odgovarajućeg kvaliteta.

Iz Zavoda za javno zdravstvo FBiH saopšteno je da se imunizacija nastavlja u skladu sa važećim propisima i programom obavezne imunizacije, a na osnovu stava Stručnog savjetodavnog tijela. Distribucija i primjena vakcine bugarskog proizvođača „Bul bio NCIPD“ u FBiH bila je privremeno obustavljena 6. oktobra iz opreza, nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Hrvatske obustavila njenu upotrebu zbog prijavljenih neželjenih pojava.

U međuvremenu su analizirani podaci iz Hrvatske, dokumentacija proizvođača, nalazi regulatornih tijela i Svjetske zdravstvene organizacije, kao i domaća iskustva. Prema podacima Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, sve serije uvezene tokom ove godine prošle su kontrolu kvaliteta sa zadovoljavajućim rezultatima, a u BiH od 2020. do oktobra tekuće godine nije bilo prijavljenih sumnji na neželjene reakcije. U FBiH je od 2019. do septembra ove godine dato gotovo 125.000 doza ovog proizvođača.

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske takođe je preporučio zdravstvenim ustanovama nastavak imunizacije BCG vakcinom istog proizvođača, uz ocjenu da dostupni podaci ne ukazuju na bezbjednosni problem niti na nedostatak u kvalitetu. Vakcina je u upotrebi u Srpskoj od 2020. godine, do kraja septembra utrošeno je oko 51.000 doza i u tom periodu nije bilo prijavljenih ozbiljnih neželjenih reakcija.

Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, ova vakcina korišćena je tokom 2024. i 2025. godine u 12 država evropske regije bez zabilježenih bezbjednosnih problema. Istraga proizvođača potvrdila je da trenutni dokazi ne ukazuju na rizike, a serije u upotrebi u Srpskoj proglašene su bezbjednim.

Iz Instituta podsjećaju da se BCG vakcina daje neposredno nakon rođenja i štiti novorođenčad od teških oblika tuberkuloze, poput meningitisa i diseminovane forme bolesti. Pozvani su roditelji čija djeca nisu vakcinisana u porodilištima da se jave u vakcinalne centre nadležnih domova zdravlja radi zakazivanja termina za nadoknadu propuštene imunizacije, uz napomenu da su djeca mlađa od dvije godine najosjetljivija na infekciju i komplikacije.