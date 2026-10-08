FBiH zabilježila 261 slučaj tuberkuloze, čeka se rasplet situacije sa vakcinama iz Bugarske

Tuberkoloza i dalje predstavlja javnozdravstveni problem u FBiH, saopšteno je iz federalnog Zavoda za javno zdravstvo.

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Prema izvještaju Zavoda, prošle godine je u FBiH registrovan 261 slučaj tuberkuloze, uz stopu obolijevanja od 12,2 na 100.000 stanovnika, a godinu ranije registrovano je 315 slučajeva, odnosno 14,7 slučajeva na 100.000 stanovnika.

"U FBiH se be-se-že vakcina primjenjuje po rođenju. Ona najbolje štiti djecu od najtežih oblika tuberkuloze, posebno tuberkuloznog meningitisa i milijarne tuberkuloze", ističu iz Zavoda.

Navode da ovi oblici bolesti mogu imati vrlo teške posljedice, posebno kod novorođenčadi i muške djece, te dodaju da je vakcinacija be-se-že vakcinom u FBiH prošle godine iznosila 93 odsto.

Iz Zavoda su istakli da nastavljaju da prate situaciju, kao i da su u kontaktu sa institucijama u zemlji i Hrvatskoj, radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica vezanih za be-se-že vakcinu iz Bugarske.

"Svjesni smo zabrinutosti stručne i opšte javnosti, te se provode aktivnosti na provjeri informacija i procjeni bezbjednosnog signala iz Hrvatske", naveli su Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Zavod je od utorka, 6. oktobra, privremeno obustavio distribuciju i primjenu be-se-že vakcine bugarskog proizvođača BB-NCIPD.

Ova odluka je donesena preventivno iz predostrožnosti i radi dalje istrage nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Hrvatskoj.