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FBiH zabilježila 261 slučaj tuberkuloze, čeka se rasplet situacije sa vakcinama iz Bugarske

FBiH zabilježila 261 slučaj tuberkuloze, čeka se rasplet situacije sa vakcinama iz Bugarske

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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Tuberkoloza i dalje predstavlja javnozdravstveni problem u FBiH, saopšteno je iz federalnog Zavoda za javno zdravstvo.

FBiH zabilježila 261 slučaj tuberkuloze Izvor: Shutterstock

Prema izvještaju Zavoda, prošle godine je u FBiH registrovan 261 slučaj tuberkuloze, uz stopu obolijevanja od 12,2 na 100.000 stanovnika, a godinu ranije registrovano je 315 slučajeva, odnosno 14,7 slučajeva na 100.000 stanovnika.

"U FBiH se be-se-že vakcina primjenjuje po rođenju. Ona najbolje štiti djecu od najtežih oblika tuberkuloze, posebno tuberkuloznog meningitisa i milijarne tuberkuloze", ističu iz Zavoda.

Navode da ovi oblici bolesti mogu imati vrlo teške posljedice, posebno kod novorođenčadi i muške djece, te dodaju da je vakcinacija be-se-že vakcinom u FBiH prošle godine iznosila 93 odsto.

Iz Zavoda su istakli da nastavljaju da prate situaciju, kao i da su u kontaktu sa institucijama u zemlji i Hrvatskoj, radi utvrđivanja svih relevantnih činjenica vezanih za be-se-že vakcinu iz Bugarske.

"Svjesni smo zabrinutosti stručne i opšte javnosti, te se provode aktivnosti na provjeri informacija i procjeni bezbjednosnog signala iz Hrvatske", naveli su Zavoda za javno zdravstvo FBiH.

Zavod je od utorka, 6. oktobra, privremeno obustavio distribuciju i primjenu be-se-že vakcine bugarskog proizvođača BB-NCIPD.

Ova odluka je donesena preventivno iz predostrožnosti i radi dalje istrage nakon informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon imunizacije u Hrvatskoj.

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Tagovi

vakcine tuberkuloza Federacija BiH vakcina

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