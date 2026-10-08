Šta raditi ako je dijete primilo obustavljenu vakcinu: Institut za javno zdravstvo objavio preporuke za roditelje

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske saopštio je da nema razloga za paniku zbog obustavljene BCG vakcine "Bul Bio NCIPD", te da preventivni pregledi djece koja nemaju simptome nisu potrebni.

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Nakon nedavne obustave ove vakcine usljed prijava slučajeva osteitisa i osteomijelitisa kod djece u Hrvatskoj, Institut je pripremio informacije i preporuke za roditelje, zasnovane na trenutno dostupnim podacima nadležnih zdravstvenih institucija.

"Samo saznanje da je dijete primilo BCG vakcinu koju proizvodi Bull Bio NCIPD nije razlog za paniku ili hitan ljekarski pregled", ističe se u saopštenju.

Iz Instituta pojašnjavaju da je BCG osteitis rijetka neželjena reakcija koja se može javiti od nekoliko mjeseci do nekoliko godina nakon vakcinacije, u prosjeku oko godinu dana.

Roditeljima se savjetuje da obrate pažnju na specifične simptome, poput otoka ili bola u jednoj kosti ili zglobu, smanjene pokretljivosti, poteškoća pri oslanjanju na nogu, šepanja ili neobičnog izbjegavanja pokreta ekstremiteta kod male djece.

"Ako dijete razvije bilo koji od gore navedenih simptoma koji traju ili se pogoršavaju, roditelji treba da se obrate svom izabranom pedijatru. Dalji postupak određuje ljekar na osnovu kliničkog pregleda", navodi se u saopštenju Instituta.

S druge strane, izričito je naglašeno da preventivno sprovođenje radiološke dijagnostike (rendgen, ultrazvuk, magnetna rezonanca) kod djece bez simptoma apsolutno nije potrebno. Preporuke su iste za sve serije ove vakcine, te se roditeljima savjetuje da ne procjenjuju sami rizik na osnovu serijskog broja.

"Ove informacije imaju cilj da roditeljima pruže jasne i pravovremene informacije i ne bi trebalo da budu razlog za zabrinutost ili samoinicijativne zahtjeve za dodatnim preventivnim ili dijagnostičkim procedurama", poručuju iz Instituta za javno zdravstvo.