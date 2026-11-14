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Dodik kritikovao Stanivukovića: "Njegova predstava se bliži kraju, a onda će doći neko ko zna"

Dodik kritikovao Stanivukovića: "Njegova predstava se bliži kraju, a onda će doći neko ko zna"

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Milorad Dodik kritikovao je rad gradonačelnika Banjaluke Draška Stanivukovića, poručivši da gradu trebaju konkretna rješenja, a ne predstave pred kamerama.

milorad dodik Izvor: Slaven Petković - Mondo

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik rekao je da je gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković prošao mnogo, ali da to nije politika, te da se njegova predstava bliži kraju.

Dodik je naveo da se mora priznati da je sadašnji gradonačelnik Banjaluke prošao mnogo, od kidanja asfalta, nošenja megafona, postavljanja stolica na raskrsnicama, slikanja sa šancovom kragnom, do vožnje bilborda po ulicama i ugrožavanja tuđe privatnosti, ali to nije politika.

Prema Dodikovim riječima, politika je rješavanje pitanja zagađenja, a ne čekanje vjetra da dune, politika je da grad funkcioniše i kada kamere nisu uključene, a ne da svaki komunalni problem postane scenografija za njegov sljedeći nastup.

Politika je, dodao je, planiranje kako riješiti pitanja parkinga i gužve u saobraćaju, a ne saobraćajne revolucije i imaginarni tramvaji na imaginarnim šinama.

"Kada najavljuje, sve je revolucionarno, a kada treba da realizuje, sve je imaginarno. Banjaluka nije birala glavnog glumca, nego gradonačelnika. NJegova predstava se bliži kraju. A onda će doći neko ko zna", napisao je Dodik na Iksu.

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Milorad Dodik Draško Stanivuković

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