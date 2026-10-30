Laura Prokači poginula u padu helikoptera kod Brčkog: Finalistkinja Mis Italije život posvetila pomaganju drugima

Laura Prokači, narednica italijanske vojske, jedna je od četiri žrtve tragičnog pada helikoptera EUFOR-a koji se 29. oktobra 2026. godine srušio kod Brčkog.

Izvor: Facebook/Miss Italia

Nakon vijesti o nesreći, italijanska javnost i organizacija koja stoji iza izbora za Mis Italije podsjetili su da je Laura u mladosti imala zapaženu ulogu na ovom takmičenju.

Finalistkinja Mis Italije

Laura je učestvovala na prestižnom takmičenju ljepote Mis Italije kao predstavnica regije Apulija i plasirala se u nacionalno finale.

Zvaničnici izbora Mis Italije oprostili su se od Laure dirljivom porukom na društvenim mrežama, ističući njen „blagi osmijeh i hrabrost koji će zauvijek ostati dio njihove istorije“.

Laura Procacci, chi era la sergente morta in Bosnia. Gli studi a Roma e il giuramento in Croce Rossa https://t.co/zTEFnzBYwE https://t.co/pz6pFzPV3z — Roma Today (@romatoday)October 30, 2026

Italijanski mediji podsjećaju da joj je, iako je učešće na izboru ljepote otvorilo mnoga vrata u svijetu šou-biznisa, najveća strast bila pomoć drugima. Dugo se bavila volontiranjem, bila je instruktorka padobranstva i studentkinja završne godine medicine i hirurgije na Univerzitetu „La Sapijenca“ u Rimu, pišu Nezavisne novine.

Prvi međunarodni angažman

U maju 2025. godine stupila je u dobrovoljački vojni korpus. Odlazak u BiH u sklopu misije EUFOR Altea bio je njen prvi međunarodni angažman, tokom kojeg je radila u timu za hitnu medicinsku evakuaciju.

Podsjetimo, vojni helikopter CH-47 Činuk italijanske vojske srušio se tokom rutinske trenažne operacije. Pored Laure Prokači, u padu letjelice život su izgubila još tri italijanska vojnika – Simone Rugija, Klaudio Markezi i Franko Adrijano Zekilo.

(Mondo)