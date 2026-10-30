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Bankarka iz Bijeljine optužena za zloupotrebu položaja: Porodici i sebi prebacila skoro pola miliona KM tuđeg novca

Bankarka iz Bijeljine optužena za zloupotrebu položaja: Porodici i sebi prebacila skoro pola miliona KM tuđeg novca

Autor Mihajlo Popović Izvor Mondo
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Okružno javno tužilaštvo u Banjaluci podiglo je optužnicu protiv Dijane Simeunović (47) iz Bijeljine, kojom se tereti da je zloupotrebom položaja odgovornog lica oštetila banku u kojoj je bila zaposlena za čak 481.587 KM.

Bankarka iz Bijeljine optužena za zloupotrebu položaja Izvor: ATV/screenshot

Tužilaštvo joj na teret stavlja da je počinila krivično djelo zloupotreba položaja odgovornog lica.

Kako je navedeno u optužnici, ona se tereti da je od 17. decembra 2021. do 9. decembra 2024. godine kao rukovodilac Odjeljenja platnog prometa u sektoru administracije i platnog prometa jedne banke u filijali Bijeljina, koristeći svoju službenu šifru pristupala 97 puta sistemu banke i u isti unosila neistinite podatke, lažno prikazujući svrhu plaćanja i naziv korisnika, mijenjajući u nalozima podatke koji nisu odgovarali stvarnim nalozima.

-U svih 97 puta bezgotovinski je uplaćivala novac na svoj lični tekući račun – dodaje se u optužnici, piše Atv.

Kako se dalje navodi u optužnici, novac je trošila u različite svrhe, dok je dio sredstava bezgotovinski prebacivala na račune članova porodice. Tako je, prema tvrdnjama Tužilaštva, na račun supruga prebacila 21.420 KM, na račun kćerke 81.690 KM, dok je 2.900 KM prebacila na svoj drugi račun.

-Računi su bili pod njenom faktičkom kontrolom, jer je imala ovlaštenja za pristup i raspolaganje, nakon čega je navedeni novac podizala ili trošila u razne svrhe sama, ili sa navedenim osobama i to isplatom gotovine na šalterima banaka, podizanjem novca na bankomatima te plaćanjem putem POS terminala raznih vrsta usluga i roba – tvrdi Tužilaštvo.

Dodaje se da je na taj način pribavila za sebe imovinsku korist u iznosu od 481.587.51 KM, a za koji iznos je oštetila banku.

Optužnicu je potvrdio Osnovni sud u Banjaluci.

(Mondo)

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