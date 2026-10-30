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Lažni brendovi i šverc alata: Moldavac uhapšen u Banjaluci nakon prijave građanina

Lažni brendovi i šverc alata: Moldavac uhapšen u Banjaluci nakon prijave građanina

Autor Dušan Volaš
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Policija u Banjaluci uhapsila je državljanina Moldavije A.T. zbog sumnje na nedozvoljenu trgovinu i prodaju lažno brendiranog alata. Hapšenje je uslijedilo nakon što je jedan Banjalučanin prijavio da mu nepoznati muškarac nudi sumnjiv alat.

Uhapšen državljanin Moldavije u Banjaluci: Nudio prolaznicima sumnjiv alat na prodaju Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka uhapsili su A.T, državljanina Moldavije, zbog sumnje da je počinio krivična djela nedozvoljene trgovine, kao i neovlaštene upotrebe tuđeg poslovnog imena i druge posebne oznake robe ili usluga.

Hapšenje je uslijedilo u prijepodnevnim časovima, neposredno nakon prijave savjesnog građanina.

"Nadležnoj policijskoj stanici oko 11 časova muškarac iz Banjaluke prijavio je da mu je nepoznato muško lice, koje je govorilo ruski jezik, nudilo na prodaju električni alat", navodi se u saopštenju Policijske uprave Banjaluka.

Brzom reakcijom policije osumnjičeni je identifikovan i pronađen, a tom prilikom oduzeti su i sporni predmeti.

"Kod lica A.T. pronađeno je i uz potvrdu oduzeto pet komada električnog alata za koje lice nije posjedovalo dokaze o porijeklu", pojašnjavaju iz banjalučke policije.

Sve dalje mjere i radnje protiv uhapšenog državljanina Moldavije preduzimaju se pod nadzorom dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a o ovom slučaju, kako se ističe, zvanično je obaviještena i Služba za poslove sa strancima – Terenski centar Banjaluka.

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Banjaluka hapšenje

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