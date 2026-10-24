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Uhapšene dvije osobe: Policija rasvijetlila tri krađe u Banjaluci, šteta veća od 40.000 KM

Uhapšene dvije osobe: Policija rasvijetlila tri krađe u Banjaluci, šteta veća od 40.000 KM

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
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Banjalučani Z.P. i N.M. uhapšeni su u okviru policijske akcije "Rental" zbog krađa počinjenih u tom gradu.

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Z.P. se sumnjiči da je 7. jula ove godine, oko dva časa iza ponoći, nasilno ušao u tržni centar u Banjaluci, odakle je ukrao novac.

On se zajedno sa N.M. sumnjiči i da je 25. septembra i 10. oktobra, tokom noći, nasilno ušao u prostorije benzinske pumpe i marketa u Banjaluci, odakle su ukrali novac i više vrsta cigareta.

Materijalna šteta pričinjena ovim krivičnim djelima procijenjena je na više od 40.000 KM.

"Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Banjaluci, uz prethodnu saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, izvršeni su pretresi stanova i putničkih vozila koja koriste osumnjičeni. Tom prilikom pronađeni su i oduzeti predmeti koji se mogu dovesti u vezu sa izvršenjem navedenih krivičnih djela", saopštila je banjalučka policija.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv osumnjičenih će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti dostavljen izvještaj o počinjenim krivičnim djelima.

(Mondo)

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Tagovi

Banjaluka krađe policija hapšenje

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