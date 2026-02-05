logo
Rasvijetljene tri krađe u Novom Gradu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Policijski službenici u Novom Gradu rasvijetlili su tri krađe izvršene u januaru, ukupne materijalne štete oko 2.850 KM, saopšteno je iz Policijske uprave Prijedor.

Rasvijetljene tri krađe u Novom Gradu Izvor: Srna/Dubravka Blagojević

Muškarac iz Prijedora M.R. tereti se da je iz jedne javne ustanove otuđio novčanik sa ličnim dokumentima i novcem, a mušakarc K.A. iz Bosanske Krupe da je ukrao dvije registarske tablice sa službenih vozila pravosudne institucije.

Par M.S. i V.G.S. iz Novog Grada ukrao je prehrambene i druge artikle iz trgovačkog objekta u Novom Gradu.

Policijska uprava će Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru dostaviti izvještaje protiv ovih lica za počinjena krivična djela krađa.

Prijedorska policija pronašla drogu kod dva muškarca.

Od LJ.K. iz Prijedora oduzeli su 3,7 grama kokaina, a od J.K. iz Sanskog Mosta, koje je prethodno uhapšeno zbog odbijanja testa na drogu, mrvilica sa marihuanom.

Protiv obojice će nadležnom sudu biti dostavljen zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka po Zakonu o proizvodnji i prometu droge, a J.K. je uručen i prekršajni nalog za počinjeni prekršaj po Zakonu o osnovama bezbjednosti saobraćaja. 

(Srna)

