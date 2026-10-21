Ukradene Pokemon karte vrijedne gotovo milion dolara: Filmska krađa u Americi, kolekcionari očajni

U Santa Ani ukradene rijetke kolekcionarske karte, među kojima i Pokemon karte vrijedne 963.000 dolara. Istraga je u toku.

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Rijetke kolekcionarske karte, uključujući veoma vrijedne Pokemon karte, procijenjene na ukupno 963.000 dolara, ukradene su iz kamiona kompanije FedEx u Santa Ani, u južnoj Kaliforniji, saopštila je lokalna policija.

Krađa se dogodila 13. oktobra ispred kancelarije kompanije Professional Sports Authenticator (PSA), koja se bavi provjerom autentičnosti i ocjenjivanjem kolekcionarskih karata, navela je policijska uprava Santa Ane u saopštenju, prenosi danas ABC njuz.

Prema saopštenju policije, lopovi su ukrali dvije kompletne palete kolekcionarskih karata, kao i dio sadržaja treće palete. Ukradene karte obuhvataju različite kolekcionarske primjerke, uključujući sportske i Pokemon karte, prenosi agencija Tačno.

Policija je navela da procijenjena vrijednost ukradenih predmeta iznosi 963.000 dolara, ali da njihova tačna vrijednost još nije utvrđena. Karte pripadaju kolekcionarima iz različitih dijelova SAD, koji su ih poslali kompaniji PSA radi provjere autentičnosti i ocjenjivanja.

Prema pisanju lista "Atletik", koji se pozvao na policijske izvore, kamion je obijen dok je vozač bio odsutan između 60 i 90 minuta. Za sada nije saopšteno da li je neko uhapšen, a istraga je u toku.

Kompanija Collectors, matična kompanija PSA, saopštila je da sarađuje sa policijom i prevoznikom na istrazi. Sertifikati za ukradene karte su deaktivirani, a partneri na tržištu obaviješteni su da obrate pažnju na rijetke primjerke i karte sa jedinstvenim serijskim oznakama.

Kompanija je navela i da je kontaktirala oštećene korisnike i da organizuje nadoknadu štete prema fer tržišnoj vrijednosti karata.

FedEx je saopštio da je bezbjednost pošiljaka njegovih korisnika prioritet i da sarađuje sa lokalnim istražnim organima.

Jedan od oštećenih kolekcionara, poznat pod internet pseudonimom Sky-B Cards, izjavio je da su među ukradenim predmetima bile 104 karte koje je poslao na ocjenjivanje. Za tu uslugu platio je više od 8.000 dolara, dok je vrijednost osiguranja njegovih karata premašivala 150.000 dolara.

Krađa je posljednja u nizu sličnih slučajeva koji ukazuju na rastuću vrijednost i potražnju za Pokemon kartama. U februaru su lopovi iz prodavnice kolekcionarskih predmeta u Anahajmu u Kaliforniji odnijeli Pokemon karte vrijedne desetine hiljada dolara, dok je u aprilu iz prodavnice u Čikagu ukradena kolekcija procijenjena na 100.000 dolara.

Džared Mast, predsjednik kompanije Mast Wealth Management Group, koja se bavi alternativnim investicijama, uključujući kolekcionarske predmete, izjavio je ranije ove godine za ABC njuz da su cijene Pokemon karata tokom prethodnih 12 mjeseci porasle između 200 i 300 odsto.

Prema njegovim riječima, rast vrijednosti karata odvijao se u nekoliko talasa tokom protekle decenije, između ostalog nakon pojave mobilne igre Pokemon Go 2016. godine i pojačanog interesovanja poznatih ličnosti za kolekcionarstvo 2019. i 2020. godine.

(MONDO)