Hadžipašić priznao krivicu: Dobio četiri i po godine zatvora, oduzeto mu 12.000 KM i šest vozila

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je zaključilo sporazum o priznanju krivice sa Emirom Hadžipašić, optuženim da je organizovao grupu ljudi radi nelegalne trgovine drogom i držanja municije, te izrekla jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od četiri i po godine.

Izvor: MONDO/Bojana Zimonjić Jelisavac

Hadžipašiću je oduzeta i imovinska korist pribavljena krivičnim djelom, i to oko 12.000 KM i šest vozila, saopšteno je iz kantonalnog Tužilaštva.

Oduzet je ostatak droge, dva mobilna telefona, 24 komada metka i drugi predmeti koji su upotrijebljeni i namijenjeni za krivično djelo.

Sporazum je zaključen i sa Irfanom Bužimkićem, optuženom da je kao član grupe koju je organizovao Hadžipašić kupovao, držao, prenosio i prodavao drogu.

Bužimkiću je izrečena kazna zatvora od dvije i po godine, te oduzet i ostatak droge.

Kantonalno tužilaštvo Unsko-sanskog kantona je u avgustu podiglo optužnicu protiv Emira Hadžipašića, Irfana Bužimkića i Hasnije Demirović zbog sumnje da su od jula prošle do 19. februara ove godine na području ovog kantona kao organizovana grupa kupovali, držali, prenosili i prodavali drogu.

(Srna)