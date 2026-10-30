Međunarodna akcija "Carback 2": MUP Srpske oduzeo osam ukradenih vozila vrijednih milion maraka

Pripadnici MUP-a Republike Srpske oduzeli su osam skupocjenih vozila, ukupne vrijednosti oko milion maraka, za kojima je tragao Interpol. Vozila su ukradena u zemljama EU i Kanadi, a pronađena su u okviru akcije "Carback 2".

Izvor: MUP RS

Pripadnici Uprave kriminalističke policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u saradnji sa nadležnim policijskim upravama, realizovali su međunarodnu Interpolovu akciju pod kodnim nazivom "Carback 2".

Tom prilikom pronađena su i privremeno oduzeta luksuzna vozila za kojima su bile raspisane međunarodne potjernice.

"Privremeno je oduzeto osam skupocjenih vozila za kojima su bile raspisane međunarodne Interpolove potrage od strane Evropske unije i Kanade", navodi se u saopštenju MUP-a Srpske.

Kako se ističe, cilj ove opsežne Interpolove akcije jeste usmjeravanje snaga na identifikaciju i suzbijanje međunarodnog kriminala u vezi sa krađama motornih vozila na globalnom nivou.

"Akcija je usmjerena na suzbijanje ilegalnog prometa ukradenih vozila, falsifikovanja dokumentacije, kao i drugih oblika organizovanog kriminala", pojašnjavaju iz resornog ministarstva.

Na osnovu naredbi nadležnih sudova i pod nadzorom nadležnih tužilaštava, policija je uspjela da locira i oduzme više putničkih automobila visoke klase i jedan kamion. Riječ je o vozilima marke "ferari", "audi Q7", "audi Q5", dva vozila "volvo XC 60", "škoda rapid", "fijat", te teretnom vozilu marke "MAN".

Ukupna materijalna vrijednost privremeno oduzetih vozila procjenjuje se na oko milion konvertibilnih maraka.