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Dvoje povrijeđenih u padu helikoptera EUFOR-a prebačeno u Tuzlu, treći pacijent u pripremi za transport

Dvoje povrijeđenih u padu helikoptera EUFOR-a prebačeno u Tuzlu, treći pacijent u pripremi za transport

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Dvoje povrijeđenih u padu helikoptera EUFOR-a kod Brčkog upućeno je iz brčanske bolnice u Univerzitetski klinički centar /UKC/ Tuzla, dok se priprema premještaj i trećeg pacijenta, saopšteno je večeras iz ove tuzlanske zdravstvene ustanove.

tuzla Izvor: UKC Tuzla

Direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić je u kontaktu sa predstavnicima EUFOR-a i Zdravstvenog centra Brčko u vezi sa transportom povrijeđenih.

Dežurne i anesteziološke ekipe, kao i svi kapaciteti UKC-a Tuzla u stanju su pripravnosti i spremne za prijem povrijeđenih.

Četiri italijanska pripadnika EUFOR-a su poginula, a 11 je povrijeđeno u padu helikoptera u brčanskom naselju Gorice. 

(Srna)

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Tagovi

helikopter eufor pad Brčko Tuzla

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