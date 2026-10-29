Dvoje povrijeđenih u padu helikoptera EUFOR-a prebačeno u Tuzlu, treći pacijent u pripremi za transport

Dvoje povrijeđenih u padu helikoptera EUFOR-a kod Brčkog upućeno je iz brčanske bolnice u Univerzitetski klinički centar /UKC/ Tuzla, dok se priprema premještaj i trećeg pacijenta, saopšteno je večeras iz ove tuzlanske zdravstvene ustanove.

Izvor: UKC Tuzla

Direktor UKC-a Tuzla Šekib Umihanić je u kontaktu sa predstavnicima EUFOR-a i Zdravstvenog centra Brčko u vezi sa transportom povrijeđenih.

Dežurne i anesteziološke ekipe, kao i svi kapaciteti UKC-a Tuzla u stanju su pripravnosti i spremne za prijem povrijeđenih.

Četiri italijanska pripadnika EUFOR-a su poginula, a 11 je povrijeđeno u padu helikoptera u brčanskom naselju Gorice.

(Srna)