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Oglasio se EUFOR: U padu helikoptera poginuli pripadnici italijanske vojske i vojnog Crvenog krsta

Oglasio se EUFOR: U padu helikoptera poginuli pripadnici italijanske vojske i vojnog Crvenog krsta

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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U padu italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula su po dva pripadnika Oružanih snaga Italije i Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povrijeđeno, saopšteno je iz EUFOR-a.

U padu helikoptera poginuli pripadnici italijanske vojske i vojnog Crvenog krsta Izvor: BN TV INFO

"Dvoje povrijeđenih prebačeno je u medicinsku ustanovu u Tuzli radi daljeg liječenja, dok se devetoro liječi u Brčkom. Svi povrijeđeni u ovom incidentu trenutno su u stabilnom stanju", navodi se u saopštenju.

EUFOR je apelovao da, s obzirom na tragičnu prirodu ove nesreće, građani treba da izbjegavaju širenje dezinformacija o ovom događaju, da se uzdrže od bilo kakvih spekulacija i da za provjerene informacije prate isključivo zvanične kanale EUFOR-a.

"EUFOR izražava zahvalnost svim medijima na saosjećanju i poštovanju koje su pokazali prilikom izvještavanja o ovom incidentu", dodaje se u saopštenju.

Iz EUFOR-a su istakli da su duboko ožalošćeni ovim tragičnim gubitkom života, te da upućuju najiskrenije saučešće porodicama, prijateljima i bližnjima stradalih vojnika, koji su izgubili živote služeći miru. 

Podsjećamo, helikopter EUFOR-a srušio se danas u mjestu Gorice kod Brčkog, a tom prolikom poginule su četiri osobe, dok je 11 povrijeđeno.

(Srna/Mondo)

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