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Krozeto obišao mjesto pada helikoptera i posjetio povrijeđene u brčanskoj bolnici: Nesreća odnijela četiri života

Krozeto obišao mjesto pada helikoptera i posjetio povrijeđene u brčanskoj bolnici: Nesreća odnijela četiri života

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Ministar odbrane Italije Gvido Krozeto posjetio je danas mjesto pada italijanskog vojnog helikoptera u brčanskom naselju Gorice.

Krozeto obišao mjesto pada helikoptera i posjetio povrijeđene Izvor: Srna

Krozeto je posjetio i devet povrijeđenih italijanskih vojnika u brčanskoj bolnici, te odao počast stradalim članovima posade u gradskoj mrtvačnici.

Prethodno je italijanski ministar posjetio povrijeđene vojnike u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Mjesto nesreće i povrijeđene u brčanskoj bolnici posjetili su i italijanski ambasador u BiH Sara Eti Kastelani, ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez, kao i delegacije Oružanih snaga BiH, te italijanske i austrijske LOT kuće.

U padu helikoptera Eufora u brčanskom naselju Gorice, poginula su četiri vojnika iz italijanskog kontingenta, dok je 11 povrijeđeno.
Dvojica teže povrijeđenih prevezena su u Univerzitetski klinički centar u Tuzli.

(Mondo)

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Tagovi

pad helikoptera Brčko helikopter eufor

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