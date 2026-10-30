Krozeto obišao mjesto pada helikoptera i posjetio povrijeđene u brčanskoj bolnici: Nesreća odnijela četiri života

Ministar odbrane Italije Gvido Krozeto posjetio je danas mjesto pada italijanskog vojnog helikoptera u brčanskom naselju Gorice.

Izvor: Srna

Krozeto je posjetio i devet povrijeđenih italijanskih vojnika u brčanskoj bolnici, te odao počast stradalim članovima posade u gradskoj mrtvačnici.

Prethodno je italijanski ministar posjetio povrijeđene vojnike u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli.

Mjesto nesreće i povrijeđene u brčanskoj bolnici posjetili su i italijanski ambasador u BiH Sara Eti Kastelani, ministar odbrane u Savjetu ministara Zukan Helez, kao i delegacije Oružanih snaga BiH, te italijanske i austrijske LOT kuće.

U padu helikoptera Eufora u brčanskom naselju Gorice, poginula su četiri vojnika iz italijanskog kontingenta, dok je 11 povrijeđeno.

Dvojica teže povrijeđenih prevezena su u Univerzitetski klinički centar u Tuzli.

(Mondo)