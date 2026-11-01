Preživjeli ljekar iz helikoptera Eufora koji se srušio: "Pravo je čudo što sam živ, sve je trajalo samo sekundu"

Potpukovnik i ljekar Flavio Favari oglasio se iz bolnice u Tuzli nakon pada helikoptera u BiH.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Potpukovnik i ljekar Flavio Favari, koji se sa prelomima oporavlja u tuzlanskoj bolnici nakon pada vojnog helikoptera, progovorio je o kobnom trenutku u kojem je izgubio dvoje kolega, za tgcom24.

Favari, ljekar porijeklom iz Verone, jedini je preživjeli član tročlane ekipe za medicinsku evakuaciju (Medevac) Vojnog korpusa italijanskog Crvenog krsta.

„Pravo je čudo što sam uopšte ostao u životu. Sjećam se samo da je sve bila stvar sekunde i da je uslijedio strahovito silovit udar“, naveo je Favari u svojoj prvoj izjavi poslije nesreće.

Italijanski oficir izrazio je duboku zahvalnost kolegama iz Crvenog krsta Bosne i Hercegovine i ministru odbrane Italije Gvidu Krozetu, koji su ga posjetili na bolničkom liječenju, kao i predsjedniku Crvenog krsta Italije Rosariju Valastru na pruženoj podršci. Favari je inače specijalista kliničke mikrobiologije u bolnici u Veroni, a u BiH je boravio u okviru misije podrške.

Nalazi se u svjesnom i stabilnom stanju, van životne opasnosti, kao jedan od 12 preživjelih lica iz letjelice „činuk“ (CH-47).

Tijela stradalih sutra stižu u Rim, otvorena knjiga žalosti

U tragičnom padu transportnog helikoptera poginula su četiri pripadnika italijanskih snaga u misiji „Eufor Altea“: narednici Simone Ruđa i Klaudio Markezi, te sanitetski poručnik Franko Adrijano Zekilo i narednica Laura Prokači.

Posmrtni ostaci poginulih vojnika biće prevezeni u ponedjeljak, 2. novembra, vojnim avionom na aerodrom Ćampino u Rimu, gdje se očekuje doček u prisustvu ministra odbrane Gvida Krozeta, dok su sahrane planirane tokom sedmice, u zavisnosti od eventualnih sudskih naloga za obdukciju.

U Rimu je, u kapeli kasarne „Luiđi Pjerantoni“, uređen komemorativni prostor otvoren za javnost, kako bi građani i kolege mogli da odaju počast poginulim članovima sanitetskog tima koji su u julu završili specijalističku obuku za vazdušnu medicinsku evakuaciju prije upućivanja u bazu Butmir kod Sarajeva.