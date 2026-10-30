logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Italijanski ministar odbrane stigao u BiH: Posjetiće povrijeđene pripadnike EUFOR-a

Italijanski ministar odbrane stigao u BiH: Posjetiće povrijeđene pripadnike EUFOR-a

Autor Dragana Božić Izvor Avaz.ba
0

Ministar odbrane Italije Gvido Krozeto sletio je na Aerodrom Tuzla, gdje su ga dočekali ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, general-pukovnik Gojko Knežević.

Ministar odbrane Italije Gvido Krozeto stigao u BiH Izvor: Screenshot/Youtube/Avaz

Krozeto će obići povrijeđene pripadnike EUFOR-a koji su smješteni u zdravstvenim ustanovama u Tuzli i Brčkom. U njegovoj pratnji stigli su i ljekari specijalisti iz Italije.

S aerodroma će se uputiti u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje se liječe dvojica pripadnika EUFOR-a teže povrijeđenih u padu helikoptera. U Brčkom se nalazi još devet osoba s lakšim povredama,  piše Avaz.ba.

Nakon toga, italijanski ministar dolazi u Sarajevo, gdje će ga dočekati zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović i zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OSBiH, general-major Mirsad Ahmić. Planirana je i njegova posjeta kampu EUFOR-a u Butmiru.

Krozeto je ranije najavio da u BiH dolazi s načelnikom Generalštaba odbrane Italije i italijanskim vojnim ljekarima specijalistima.

Poznato i stanje povrijeđenih

U Zdravstvenom centru u Brčkom trenutno je zbrinuto devet pacijenata povrijeđenih u helikopterskoj nesreći i oni su van životne opasnosti, dok su dva pacijenta upućena na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, izjavio je direktor brčanske zdravstvene ustanove Jasmin Mehanović.

Mehanović je naveo da su pacijenti smješteni na hirurškom odjeljenju i da primaju svu neophodnu medicinsku njegu, po propisanim protokolima.

Govoreći o daljim koracima i mogućem premještaju, Mehanović je pojasnio da će odluku o eventualnom transportu povrijeđenih u matičnu zemlju donijeti Ambasada Italije, a dolazak predstavnika najavljen je za danas.

Kada je riječ o dva pacijenta koja su prebačena u UKC u Tuzli, Mehanović je potvrdio da su i oni van životne opasnosti, te da će ljekari u Tuzli nakon konzilijarnog pregleda odlučiti o daljem načinu liječenja – konzervativnom ili operativnom.

On je napomenuo da je, radi pružanja podrške, u odjeljenju brčanske Bolnice od sinoć prisutan i ljekar koji je upućen iz Italije.

Podsjećamo, italijanski vojni helikopter CH-47, koji je bio angažiran u misiji EUFOR Althea, pao je u četvrtak poslijepodne kod Brčkog. U nesreći su poginula četiri pripadnika italijanske vojske, a 11 ih je povrijeđeno.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Brčko Italija helikopter pad eufor

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ