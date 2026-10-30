Italijanski ministar odbrane stigao u BiH: Posjetiće povrijeđene pripadnike EUFOR-a

Ministar odbrane Italije Gvido Krozeto sletio je na Aerodrom Tuzla, gdje su ga dočekali ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i načelnik Zajedničkog štaba Oružanih snaga BiH, general-pukovnik Gojko Knežević.

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Krozeto će obići povrijeđene pripadnike EUFOR-a koji su smješteni u zdravstvenim ustanovama u Tuzli i Brčkom. U njegovoj pratnji stigli su i ljekari specijalisti iz Italije.

S aerodroma će se uputiti u Univerzitetski klinički centar Tuzla, gdje se liječe dvojica pripadnika EUFOR-a teže povrijeđenih u padu helikoptera. U Brčkom se nalazi još devet osoba s lakšim povredama, piše Avaz.ba.

Nakon toga, italijanski ministar dolazi u Sarajevo, gdje će ga dočekati zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović i zamjenik načelnika Zajedničkog štaba OSBiH, general-major Mirsad Ahmić. Planirana je i njegova posjeta kampu EUFOR-a u Butmiru.

Krozeto je ranije najavio da u BiH dolazi s načelnikom Generalštaba odbrane Italije i italijanskim vojnim ljekarima specijalistima.

Poznato i stanje povrijeđenih

U Zdravstvenom centru u Brčkom trenutno je zbrinuto devet pacijenata povrijeđenih u helikopterskoj nesreći i oni su van životne opasnosti, dok su dva pacijenta upućena na dalje liječenje u Univerzitetski klinički centar u Tuzli, izjavio je direktor brčanske zdravstvene ustanove Jasmin Mehanović.

Mehanović je naveo da su pacijenti smješteni na hirurškom odjeljenju i da primaju svu neophodnu medicinsku njegu, po propisanim protokolima.

Govoreći o daljim koracima i mogućem premještaju, Mehanović je pojasnio da će odluku o eventualnom transportu povrijeđenih u matičnu zemlju donijeti Ambasada Italije, a dolazak predstavnika najavljen je za danas.

Kada je riječ o dva pacijenta koja su prebačena u UKC u Tuzli, Mehanović je potvrdio da su i oni van životne opasnosti, te da će ljekari u Tuzli nakon konzilijarnog pregleda odlučiti o daljem načinu liječenja – konzervativnom ili operativnom.

On je napomenuo da je, radi pružanja podrške, u odjeljenju brčanske Bolnice od sinoć prisutan i ljekar koji je upućen iz Italije.

Podsjećamo, italijanski vojni helikopter CH-47, koji je bio angažiran u misiji EUFOR Althea, pao je u četvrtak poslijepodne kod Brčkog. U nesreći su poginula četiri pripadnika italijanske vojske, a 11 ih je povrijeđeno.

(Mondo)