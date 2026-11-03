logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nakon nesreće kod Brčkog: Osam povrijeđenih pripadnika Eufora prebačeno na liječenje u Italiju

Nakon nesreće kod Brčkog: Osam povrijeđenih pripadnika Eufora prebačeno na liječenje u Italiju

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
0

Osam pripadnika Eufora povrijeđenih u padu helikoptera danas su iz Bolnice u Brčkom vojnim sanitetskim vozilima transportovani u Tuzlu, odakle će specijalnim letom biti prevezeni na dalje liječenje u Italiju.

pad helikoptera brčko Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

NJima su u brčanskoj Bolnici nakon nesreće sanirane lakše povrede, te je procijenjeno da su sposobni za transport u Italiju.

Na liječenju u Bolnici u Brčkom zadržan je jedan povrijeđeni iz helikoptera, a njegov transport u Italiju očekuje se krajem sedmice.

Eufor je saopštio da su u četvrtak, 29. oktobra, u padu italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula dva pripadnika Oružanih snaga Italije i dva pripadnika Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povrijeđeno.

Možda će vas zanimati

Tagovi

eufor Brčko helikopter nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ