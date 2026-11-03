Nakon nesreće kod Brčkog: Osam povrijeđenih pripadnika Eufora prebačeno na liječenje u Italiju

Osam pripadnika Eufora povrijeđenih u padu helikoptera danas su iz Bolnice u Brčkom vojnim sanitetskim vozilima transportovani u Tuzlu, odakle će specijalnim letom biti prevezeni na dalje liječenje u Italiju.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

NJima su u brčanskoj Bolnici nakon nesreće sanirane lakše povrede, te je procijenjeno da su sposobni za transport u Italiju.

Na liječenju u Bolnici u Brčkom zadržan je jedan povrijeđeni iz helikoptera, a njegov transport u Italiju očekuje se krajem sedmice.

Eufor je saopštio da su u četvrtak, 29. oktobra, u padu italijanskog helikoptera kod Brčkog poginula dva pripadnika Oružanih snaga Italije i dva pripadnika Italijanskog vojnog Crvenog krsta, dok je 11 osoba povrijeđeno.