Oglasio se gradonačelnik Brčkog: Distrikt stavio svoje resurse na raspolaganje EUFOR-u

Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić izjavio je večeras da je distrikt odmah po saznanju za helikoptersku nesreću na području naselja Gorice stavio na raspolaganje Euforu osoblje i materijalno-tehnička sredstva civilne zaštite i vatrogasne jedinice.

Izvor: Srna/Dragan Đurić

Ove ekipe će, kako je rekao, noćas obezbjeđivati područje pada helikoptera i spriječiti eventualni požar na letjelici.

"Nažalost, u ovoj nesreći život su izgubila tri pripadnika italijanskog kontingenta Eufora, a 12 ih je povrijeđeno, od kojih jedno teško, i oni su zbrinuti u Zdravstvenom centru u Brčkom", naveo je Milić.

On je rekao da je lično vidio da je helikopter letio sporo i nisko, te da su neki zvuci upućivali na mogući problem.

Iz Eufora je ranije saopšteno da se italijanski vojni helikopter srušio danas na području Brčkog tokom rutinske operacije i da nema povrijeđenih među civilima.

U saopštenju se navodi da u nesreći nije oštećena civilna infrastruktura, imovina, niti vozila.

(Srna)