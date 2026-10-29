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Oglasio se gradonačelnik Brčkog: Distrikt stavio svoje resurse na raspolaganje EUFOR-u

Oglasio se gradonačelnik Brčkog: Distrikt stavio svoje resurse na raspolaganje EUFOR-u

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Gradonačelnik Brčkog Siniša Milić izjavio je večeras da je distrikt odmah po saznanju za helikoptersku nesreću na području naselja Gorice stavio na raspolaganje Euforu osoblje i materijalno-tehnička sredstva civilne zaštite i vatrogasne jedinice.

Srn2025-5-13_1722571_0.jpg Izvor: Srna/Dragan Đurić

Ove ekipe će, kako je rekao, noćas obezbjeđivati područje pada helikoptera i spriječiti eventualni požar na letjelici.

"Nažalost, u ovoj nesreći život su izgubila tri pripadnika italijanskog kontingenta Eufora, a 12 ih je povrijeđeno, od kojih jedno teško, i oni su zbrinuti u Zdravstvenom centru u Brčkom", naveo je Milić.

On je rekao da je lično vidio da je helikopter letio sporo i nisko, te da su neki zvuci upućivali na mogući problem.

Iz Eufora je ranije saopšteno da se italijanski vojni helikopter srušio danas na području Brčkog tokom rutinske operacije i da nema povrijeđenih među civilima.

U saopštenju se navodi da u nesreći nije oštećena civilna infrastruktura, imovina, niti vozila. 

(Srna)

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Tagovi

Brčko Helikopterski servis RS pad eufor

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