Nakon smjene u Geodetskoj upravi: Nikolina Šljivić ekspresno dobila novi posao u Institutu za javno zdravstvo RS

Samostalna poslanica Nikolina Šljivić, nakon smjene u Geodetskoj upravi RS, dobila je novo zaposlenje u Institutu za javno zdravstvo RS u Istočnom Sarajevu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Samostalna poslanica u Narodnoj skupštini Republike Srpske Nikolina Šljivić brzo je pronašla novo zaposlenje u javnom sektoru nakon što je polovinom marta razriješena dužnosti v.d. zamjenika direktora Geodetske uprave RS (RGU RS), otkriva portal CAPITAL.

Od aprila ove godine Šljivićeva je zaposlena u Institutu za javno zdravstvo RS, tačnije u regionalnom centru ove ustanove u Istočnom Sarajevu. Na novom radnom mjestu obavlja poslove koordinatora za poslovanje sa korisnicima usluga u Odjeljenju za zajedničke poslove.

Prema navodima izvora iz ove ustanove, novoimenovana radnica se tek povremeno pojavljuje na radnom mjestu, dok se direktor Instituta Bojan Đenić nije odazivao na telefonske pozive, piše isti izvor.

Kontroverze oko diplome i smjena u RGU RS

Njeno imenovanje na funkciju v.d. zamjenika direktora RGU RS krajem novembra prošle godine izazvalo je oštre reakcije i buru u javnosti. Pored osporavanja njene stručnosti, posebnu pažnju privukla je diploma sa Univerziteta "Union – Nikola Tesla" iz Beograda.

Sporno je bilo to što je diplomu potpisao profesor Vladimir Stojanović, koji je pred Tužilaštvom BiH priznao krivicu za trgovinu falsifikovanim diplomama, što je nakon nekoliko mjeseci pritiska javnosti dovelo do njenog razrješenja.

Iako nova pozicija u zdravstvenoj ustanovi nije rukovodeća, Šljivićeva je za kratko vrijeme obezbijedila novi angažman na republičkom budžetu.

Podsjećamo, u skupštinske klupe ušla je sa kompenzacione liste DNS-a, da bi se nakon razlaza sa liderom te stranke Nenadom Nešićem priklonila Klubu poslanika Ujedinjene Srpske na čijem je čelu Nenad Stevandić.