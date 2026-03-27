Nikolina Šljivić nije više zamjenik direktora Geodetske uprave

Nikolina Šljivić, poslanik Ujedinjene Srpske čije je imenovanje na poziciju zamjenika direktora u Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove (RGURS) izazvalo veliku buru u javnosti, ne radi više u ovoj instituciji.
Naime, nju je Vlada Republike Srpske razriješila dužnosti na sjednici 12. marta, a zbog isteka vremena na koje je postavljena, saznaje portal CAPITAL.
Mandat joj nije produžen pa je ovo mjesto za sada ostalo upražnjeno.
Šljivićeva je fotelju dobila u novembru prošle godine, kao dio političkog dogovora vladajućih stranaka, a na tom mjestu je zamijenila kolegu Dušana Markovića.
U Narodnu skupštinu je ušla sa kompenzacione liste DNS-a, nakon čega je okrenula leđa stranačkom šefu Nenadu Nešiću.
Javnost je osporavala njenu stručnost, a mnogo bure je izazvala i njena diploma sa univerziteta „Union – Nikola Tesla“ u Beogradu kojom je stekla zvanje diplomirani pravnik, a koja je izdata nedjeljom i potpisana od stane profesora Vladimira Stojanovića, čovjeka koji je prošle godine sklopio sporazum sa Tužilaštvom BiH o priznanju krivice za trgovinu falsifikovanim diplomama.
Šljivićeva je sa druge strane rekla da je žrtva zbog svog fizičkog izgleda.
