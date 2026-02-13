Komšić sa zamjenikom državnog sekretara SAD-a: "Landau jasno istakao da su jako nezadovoljni onim što Dodik radi"

Željko Komšić razgovarao s Kristoferom Landauom u Vašingtonu o političkoj situaciji u BiH, najavama Milorada Dodika, Dejtonskom sporazumu, energetskoj sigurnosti i projektu Južne interkonekcije.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Željko Komšić sastao se sa zamjenikom državnog sekretara SAD-a Kristoferom Landauom u Stejt Departmentu u Vašingtonu. Na početku susreta upućeni su izrazi saučešća povodom tragične nesreće u Sarajevu.

U fokusu razgovora bila je aktuelna politička situacija u Bosni i Hercegovini, jačanje ekonomske saradnje i energetska sigurnost.

"Tokom sastanka Landau je jasno istakao da su jako nezadovoljni onim što Milorad Dodik radi, te naglasio da on sigurno nema podršku nikoga iz američke administracije u tome. Njegovo djelovanje narušava političku stabilnost i buduće planove, kao i ekonomske projekte za koje je američka strana pokazala snažan interes i spremnost za saradnju.", navodi se u saopštenju.

Razgovarano je i o ugovoru Republike Srpske s kanadskom lobističkom kućom, uključujući odredbu koja se odnosi na zagovaranje nezavisnosti Republike Srpske.

"Govoreći o ugovoru RS sa kanadskom lobističkom kućom i o tački iz tog ugovora, kojom se traži da oni zagovaraju i potpomažu lobiranje za nezavisnost RS, istaknuto je da to direktno potkopava Dejtonski sporazum, mir i stabilnost Bosne i Hercegovine.", navedeno je u saopštenju.

Sagovornici su naglasili da su stabilnost, ekonomski razvoj i infrastrukturni projekti ključ dugoročnog napretka BiH. Komšić je izrazio snažnu podršku projektu Južne interkonekcije, ističući njegov značaj za energetsku sigurnost i ekonomski razvoj zemlje. Zaključeno je da nastavak saradnje na razvojnim projektima predstavlja temelj stabilnosti i prosperiteta Bosne i Hercegovine.