Komšić odobrio 12.636 KM za popravku lifta u zgradi u kojoj živi

Željko Komšić odobrio je 12.636 KM iz budžetske rezerve za popravku lifta u sarajevskoj zgradi u kojoj i sam živi.

Izvor: Predsjedništvo BiH

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić donio je odluku o dodjeli 12.636 KM iz interventne tekuće rezerve budžeta institucija BiH za 2026. godinu za popravku lifta u stambenoj zgradi u Sarajevu, u kojoj i sam živi, piše Klix.

Odluka je objavljena u "Službenom glasniku BiH", broj 75/26, a sredstva su odobrena Anđelki Nikolić iz Sarajeva kao finansijska pomoć za pokrivanje troškova popravke lifta u zgradi na adresi Azize Šaćirbegović 16.

Za realizaciju odluke zadužen je Sekretarijat Predsjedništva BiH, koji će novac uplatiti na račun korisnice pomoći.

Anđelka Nikolić obavezna je da dostavi izvještaj o namjenskom utrošku dodijeljenih sredstava. Odluka je donesena 1. oktobra 2026. godine, a potpisao ju je Željko Komšić u svojstvu člana Predsjedništva BiH.