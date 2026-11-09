Konstitutivna sjednica Predsjedištva BiH u ponedjeljak: Cvijanović, Filipović i Bećirović preuzimaju dužnost

Novoizabrani članovi Predsjedništva BiH Željka Cvijanović, Darijana Filipović i Denis Bećirović zvanično će preuzeti dužnost u ponedjeljak, 16. novembra.

Izvor: MONDO/Goran Arbutina

Novoizabrani članovi Predsjedništva BiH zvanično će preuzeti dužnost u ponedjeljak, 16. novembra, na konstitutivnoj sjednici ovog tijela.

Sjednica će početi u 16.00 časova, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Novi saziv Predsjedništva BiH činiće Željka Cvijanović, član iz reda srpskog naroda, Darijana Filipović iz reda hrvatskog naroda, te Denis Bećirović iz reda bošnjačkog naroda.

Cvijanovićeva i Bećirović osvojili su drugi uzastopni četvorogodišnji mandat, dok će Filipovićeva, kandidat HDZ-a BiH, u Predsjedništvu BiH zamijeniti dosadašnjeg člana iz reda hrvatskog naroda Željka Komšića

Novoizabrani članovi Predsjedništva BiH dužnost će obavljati od 2026. do 2030. godine.