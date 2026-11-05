Afera "Spengavanje": Bivši šef FUP-a ispitan kao osumnjičeni za korupciju

Bivši vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije Vahidin Munjić ispitan je danas u svojstvu osumnjičenog u predmetu "Spengavanje", saopšteno je iz Posebnog odjeljenja Tužilaštva FBiH za suzbijanje korupcije, organizovanog i međukantonalnog kriminala (POSKOK).

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U okviru predmeta "Spengavanje" više lica osumnjičeno je za moguću zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, trgovinu uticajem i koruptivna krivična djela.

Iz POSKOK-a su naveli da se ispitivanja osumnjičenih nastavljaju, prenijeli su federalni mediji.

Predmet je pokrenut nakon što su u javnost procurile prepiske i telefonske poruke visokih federalnih zvaničnika, uključujući Munjića i federalnog premijera Nermina Nikšića.

Prema dosadašnjim informacijama o predmetu, u prepiskama se govori o dogovaranju zapošljavanja i unapređenja pojedinaca po stranačkim i rodbinskim vezama, a dio komunikacije odnosi se i na navodni uticaj premijera na provođenje istraga unutar FUP-a, konkretno u slučaju preduzeća "Autoceste FBiH".

POSKOK je prošle sedmice u svojstvu osumnjičenih u ovom predmetu ispitao Nikšića i federalnog ministra unutrašnjih poslova Ramu Isaka.