Mask gradi sopstveni gasovod: Pokreće se ogroman projekat zbog džinovske rakete Starship!

Kompanija SpaceX već sljedećeg mjeseca započinje izgradnju sopstvenog gasovoda za potrebe džinovske rakete Starship.

Izvor: YouTube / VideoFromSpace

SpaceX i Ilon Mask pokreću izgradnju sopstvenog gasovoda u Teksasu, dugog oko 13 kilometara.

Gasovod će ići od početne tačke u luci Braunsvil pa sve do svemirske baze Starbase. Prema zvaničnim dokumentima u koje su uvid imali Reuters i Rio Grande Valley Business Journal, građevinski radovi počinju već sljedećeg mjeseca, a očekuje se da će sve biti završeno i pušteno u rad do 26. januara sljedeće godine.

Razlog za izgradnju gasovoda je jednostavan - logistika. Za svako pojedinačno lansiranje džinovske rakete Starship potrebno je čak 2,4 miliona litara tečnog metana, koji se do sada dovozio stotinama cisterni.

Kada budu puštene u rad, cijevi prečnika oko 40 centimetara dopremaće prirodni gas direktno do baze, gdje će se on, na samoj lokaciji, prerađivati u tečni metan.

Izvor: Shutterstock

Svemirski gigant je prošlog ljeta Inženjerskom korpusu američke vojske predao planove za izgradnju sopstvenog postrojenja za utečnjavanje prirodnog gasa na toj lokaciji. SpaceX trenutno ima dozvolu Savezne uprave za avijaciju (FAA) za do 25 lansiranja godišnje, iako je Starship od svog prvog leta u aprilu 2023. godine do danas poletio ukupno 12 puta.

Najava ovog projekta odmah je pokrenula talas zabrinutosti među ekolozima. Područje oko baze Starbase obuhvata izuzetno osjetljiva močvarna staništa i zaštićenu prirodu. Takođe, zemljišne knjige do kojih je došao Reuters otkrivaju da je SpaceX već istraživao mogućnosti za bušenje i eksploataciju gasa u blizini same baze, kao i u drugim dijelovima Teksasa.