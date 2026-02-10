logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Mask odustao od Marsa? SpaceX se fokusira na misije na Mjesec

Mask odustao od Marsa? SpaceX se fokusira na misije na Mjesec

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor Smartlife
0

SpaceX je investitorima poručio da će u narednim godinama fokus biti slijetanje na Mjesec, dok misija ka Marsu ostaje po strani.

spacex se fokusira na mjesec, odustali od marsa Izvor: Shutterstock

Mars će ipak morati da sačeka. SpaceX je investitorima poručio da će u narednim godinama prioritet dati slijetanju na Mjesec.

Kako je objavio The Wall Street Journal, SpaceX trenutno cilja mart 2027. godine za bespilotno slijetanje na Mjesec.

Mask je još 2017. godine godine najavljivao poletanje na Crvenu planetu2024. godine. Zatim je u svojim izjavama pomjerio planove za 2026. godinu, ali je sada jasno da će čitav projekat morati da sačeka.

U međuvremenu, SpaceX intenzivno razvija raketu Starship - impozantnu letjelicu od nerđajućeg čelika, projektovanu za višekratnu upotrebu. Starship je zamišljen kao ključna platforma za različite misije, uključujući letove ka Mjesecu i Marsu.

Američki list podsjeća i da se Sjedinjene Američke Države tokom ove decenije suočavaju sa sve jačom konkurencijom Kine u svemirskoj trci. Cilj je povratak astronauta na Mjesec, na koji ljudska noga nije kročila još od posljednje američke misije Apolo 1972. godine.

Izvor: N1info

Možda će vas zanimati

Tagovi

spacex mjesec svemir

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

RECENZIJE

TIPS & TRICKS