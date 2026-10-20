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Instant plaćanja u BiH: Preko IPS-a izvršeno više od 182.000 transakcija

Instant plaćanja u BiH: Preko IPS-a izvršeno više od 182.000 transakcija

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
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U BiH su za tri mjeseca rada domaćeg sistema instant plaćanja /IPS BiH/ realizovane 182.003 transakcije ukupne vrijednosti 109.191.148 KM, objavila je Centralna banka BiH.

Za tri mjeseca u IPS sistemu realizovano više od 109 miliona KM Izvor: SmartLife / Visa

U julu je poravnato 8.726 transakcija vrijednosti 5.398.861,94 KM, u avgustu ih je realizovano 60.066 vrijednih 36.600.075 KM, a u septembru 113.211 vrijednosti 67.192.212 KM.

Ukupan broj nepovratnih transakcija u ova tri mjeseca iznosio je 4.412, u julu 522, avgustu 1.789, septembru 2.101, dok je njihova ukupna vrijednost iznosila 2.842.934 KM, odnosno u julu 269.814, avgustu 1.206.748 KM i septembru 1.366.372 KM.

U ovom periodu u sistemu su učestvovale banke Inteza Sanpaolo, Rajfajzen, Šparkase, Nova, Atos, NLB i Zirat banka.

Centralna banka pustila 20. jula u rad IPS, koji je u potpunosti usklađen sa EU IPS sistemom, čime je BiH dobila moderan, efikasan sistem za izvršavanje instant plaćanja, dostupan 24 časa dnevno, sedam dana u sedmici, 365 dana u godini.

Prema pravilima rada sistema učešće banaka u sistemu je obavezno, ali je za početne mjesece funkcionisanja predviđen fazni pristup uključivanja banaka.

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