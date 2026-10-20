Rokada na listi najvećih bogataša: Majkl Del za dan zaradio 4,3 milijarde dolara i prestigao Marka Zakerberga

Osnivač tehnološkog giganta Majkl Del uvećao je svoje bogatstvo za 4,3 milijarde dolara u samo jednom danu zahvaljujući snažnom skoku tehnoloških akcija na berzama.

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Bogatstvo osnivača kompanije "Del Tehnolodžis" (Dell Technologies), Majkla Dela, poraslo je u ponedjeljak za čak 4,3 milijarde dolara nakon snažnog oporavka tehnoloških akcija na berzama. Ovim skokom, Del je na listi najbogatijih ljudi na svijetu ponovo prestigao izvršnog direktora kompanije "Meta" Marka Zakerberga i zauzeo peto mjesto na planeti.

Prema procijenama, neto vrijednost Majkla Dela sada iznosi oko 241,3 milijarde dolara. Do ovog rasta došlo je nakon što su akcije njegove kompanije skočile za dva odsto usljed povratka povjerenja investitora u tehnološki sektor, koji je prethodne sedmice trpio pritisak zbog zabrinutosti oko ogromnih troškova razvoja vještačke inteligencije (AI). Dodatni impuls Delovom bogatstvu donio je i njegov značajan vlasnički udio u gigantu za proizvodnju čipova "Brodkom" (Broadcom), čije su dionice u ponedjeljak ojačale za 2,4 odsto.

Sa druge strane, akcije "Mete" zabilježile su pad od oko 1,1 odsto, što je Zakerbergovo lično bogatstvo spustilo na približno 240,7 milijardi dolara i koštalo ga pete pozicije na listi svjetskih milijardera.

Nevjerovatan skok na krilima vještačke inteligencije

Majkl Del bilježi izuzetne rezultate u proteklom periodu, prvenstveno zahvaljujući eksploziji potražnje za namjenskim serverima i hardverom za data centre vještačke inteligencije, koje proizvodi kompanija osnovana još osamdesetih godina prošlog vijeka.

Kada je ranije ove godine objavljena prestižna lista "Forbes 400", Del je vrijedio 141 milijardu dolara. To znači da je za samo nekoliko mjeseci svojoj imovini dodao više od nevjerovatnih 100 milijardi dolara. Tokom septembra Del je nakratko bio i drugi najbogatiji čovjek na svijetu, prije nego što su tržišne oscilacije i strah od pregrijavanja tržišta privremeno korigovali vrijednost dionica.

Svi pogledi uprti u Zakerberga i finansijski izvještaj

Investitori i berzanski analitičari sada sa velikom pažnjom čekaju srijedu, za kada je zakazana objava finansijskih rezultata kompanije "Meta" za treći kvartal.

Akcije vlasnika Fejsbuka i Instagrama pretrpjele su pad u julu, nakon što je izvještaj za drugi kvartal pokazao osjetan pad novčanog toka usljed masivnih investicija u AI tehnologiju. Ipak, situacija bi mogla da se promijeni pošto je kompanija u septembru lansirala novi moćni AI asistent, koji je u prvim nedjeljama zabilježio milione preuzimanja i po brzini rasta nadmašio početne faze alata kao što su ChatGPT i Klod (Claude).

(Mondo)