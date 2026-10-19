logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Deset kompanija iz BiH predstavlja proizvode na sajmu prehrambene industrije u Parizu

Deset kompanija iz BiH predstavlja proizvode na sajmu prehrambene industrije u Parizu

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
0

Deset kompanija iz BiH učestvuje na sajmu SIAL 2026 u Parizu, gdje predstavljaju domaće prehrambene proizvode i traže nove poslovne partnere.

Predstavnici BiH na sajmu prehrambene industrije u Parizu. Izvor: Spoljnotrgovinska komora

Deset kompanija iz prehrambenog sektora BiH predstavlja svoje proizvode na jednom od vodećih međunarodnih sajmova prehrambene industrije "SIAL 2026", koji traje do srijede, 21. oktobra u Parizu.

Na zajedničkom štandu prehrambene proizvode predstavljaju "Bimal" iz Brčkog, "Mladegs Pak" iz Prnjavora, "Delta trejd" iz Zenice, "As" iz Jelaha, "Violeta" iz Čapljine, "Kolmiks" iz Velike Kladuše, "Jimor" iz Domaljevca, te kompanije iz Sarajeva "Jami", "MBA centar" i "Osmo".

Iz Spoljnotrgovinske komore BiH su saopštili da je ovo prilika za promociju domaćih brendova, predstavljanje novih proizvoda i uspostavljanje kontakata sa međunarodnim kupcima, distributerima i potencijalnim poslovnim partnerima.

Učešće na ovom sajmu, kako je navedeno, omogućava proizvođačima iz BiH da predstave svoje kapacitete i kvalitet domaće proizvodnje, te dodatno ojačaju vidljivost na međunarodnoj sceni.

"Očekuje se da će njihov nastup na Sajmu da doprinese uspostavljanju novih poslovnih kontakata, jačanju izvoznog potencijala i boljem pozicioniranju domaćih proizvoda na globalnom tržištu", istakli su iz Komore, koja je podržala nastup kompanija.

Sajam, koji je počeo u subotu, 17. oktobra, okuplja vodeće predstavnike prehrambene industrije iz cijelog svijeta.

Posjetiocima su dostupni brojni sadržaji, uključujući stručne forume, konferencije i prezentacije, sa fokusom na aktuelne trendove, inovacije i razvojna rješenja u sektoru hrane i pića.

Komora kontinuiranom podrškom nastoji da olakša nastup domaćih kompanija na značajnim međunarodnim sajmovima, doprinese njihovom povezivanju s novim tržištima i otvori prostor za poslovne saradnje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

sajam spoljnotrgovinska komora BiH

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ