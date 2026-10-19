Deset kompanija iz BiH predstavlja proizvode na sajmu prehrambene industrije u Parizu

Deset kompanija iz BiH učestvuje na sajmu SIAL 2026 u Parizu, gdje predstavljaju domaće prehrambene proizvode i traže nove poslovne partnere.

Izvor: Spoljnotrgovinska komora

Deset kompanija iz prehrambenog sektora BiH predstavlja svoje proizvode na jednom od vodećih međunarodnih sajmova prehrambene industrije "SIAL 2026", koji traje do srijede, 21. oktobra u Parizu.

Na zajedničkom štandu prehrambene proizvode predstavljaju "Bimal" iz Brčkog, "Mladegs Pak" iz Prnjavora, "Delta trejd" iz Zenice, "As" iz Jelaha, "Violeta" iz Čapljine, "Kolmiks" iz Velike Kladuše, "Jimor" iz Domaljevca, te kompanije iz Sarajeva "Jami", "MBA centar" i "Osmo".

Iz Spoljnotrgovinske komore BiH su saopštili da je ovo prilika za promociju domaćih brendova, predstavljanje novih proizvoda i uspostavljanje kontakata sa međunarodnim kupcima, distributerima i potencijalnim poslovnim partnerima.

Učešće na ovom sajmu, kako je navedeno, omogućava proizvođačima iz BiH da predstave svoje kapacitete i kvalitet domaće proizvodnje, te dodatno ojačaju vidljivost na međunarodnoj sceni.

"Očekuje se da će njihov nastup na Sajmu da doprinese uspostavljanju novih poslovnih kontakata, jačanju izvoznog potencijala i boljem pozicioniranju domaćih proizvoda na globalnom tržištu", istakli su iz Komore, koja je podržala nastup kompanija.

Sajam, koji je počeo u subotu, 17. oktobra, okuplja vodeće predstavnike prehrambene industrije iz cijelog svijeta.

Posjetiocima su dostupni brojni sadržaji, uključujući stručne forume, konferencije i prezentacije, sa fokusom na aktuelne trendove, inovacije i razvojna rješenja u sektoru hrane i pića.

Komora kontinuiranom podrškom nastoji da olakša nastup domaćih kompanija na značajnim međunarodnim sajmovima, doprinese njihovom povezivanju s novim tržištima i otvori prostor za poslovne saradnje.