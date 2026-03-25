Rekordan izvoz jaja iz BiH u 2025: Rast od 84 odsto

BiH bilježi ogroman rast izvoza jaja od 84 odsto.

Peradarski sektor u Bosni i Hercegovini zabilježio je impresivne rezultate u prošloj godini, a vrijednost izvoza jaja dostigla je 17.791.031 KM, što predstavlja ogroman skok od 84 odsto u odnosu na godinu ranije.

Prema analizi Spoljnotrgovinske komore BiH (STK BiH), ovaj sektor pokazuje snažnu vitalnost, s obzirom na to da je pokrivenost uvoza izvozom iznosila visokih 143 odsto.

Izvozni potencijal i ključna tržišta

Dok je izvoz vrtoglavo rastao, uvoz je takođe zabilježio povećanje, ali u znatno manjoj mjeri – za 36,87 odsto, dostižući vrijednost od 12,4 miliona KM.

Glavni partneri BiH u ovom sektoru tokom 2025. godine bili su:

Izvozna tržišta: Srbija, Italija, Crna Gora, Austrija i Hrvatska.

Uvozna tržišta: Srbija, Ukrajina, Njemačka, Austrija i Hrvatska.

Primjetne su i određene promjene u strukturi partnera. Zabilježen je blagi rast izvoza u Srbiju, Crnu Goru i Hrvatsku, dok je Italija zabilježila manji pad. Zanimljivo je da se na listu "top pet" tržišta, umjesto Mađarske, probila Austrija.

Šansa za dalji rast

Iz Spoljnotrgovinske komore BiH ističu da bi rezultati mogli biti još bolji ukoliko bi se osigurale dozvole za izvoz na tržišta svih zemalja članica Evropske unije.

"Dobijanje dozvole za izvoz na tržište ostalih zemalja EU doprinijelo bi daljem povećanju proizvodnje i izvoza, uz dodatno jačanje pozicije BiH na regionalnom i međunarodnom tržištu", zaključuju u analizi.

Trenutni podaci pokazuju da su domaći proizvođači uspjeli odgovoriti na visoke standarde kvaliteta, što im je omogućilo stabilan plasman na zahtjevna tržišta poput Italije i Austrije.