Ekonomski paradoks: BiH troši milijardu KM na uvoz proizvoda kojih ima dovoljno na domaćem tržištu 1

Ekonomski paradoks: BiH troši milijardu KM na uvoz proizvoda kojih ima dovoljno na domaćem tržištu

Autor Dušan Volaš
Bosna i Hercegovina godišnje troši skoro milijardu KM na uvoz samo pet proizvoda – vode za piće, bezalkoholnih pića, piva, sezonskog voća i povrća – koje već ima dovoljno za domaće tržište.

BiH troši milijardu KM na uvoz proizvoda kojih ima dovoljno na domaćem tržištu Izvor: Shutterstock

Ovaj paradoks pokazuje neefikasnost tržišta i navike potrošača, dok domaći proizvođači gube priliku da profitiraju, a država propušta šansu za jačanje ekonomije. Svakodnevno, BiH na ove proizvode izdvaja oko 2,5 miliona KM, novac koji bi mogao biti uložen u razvoj domaće proizvodnje i zapošljavanje.

Prema podacima Spoljnotrgovinske komore BiH (STK), prošle godine vrijednost uvoza ovih proizvoda iznosila je:

  • Voda i alkoholna pića: 290 miliona KM
  • Voće: 317 miliona KM
  • Povrće: 169 miliona KM
  • Pivo: 185 miliona KM

Ukupno, BiH je na uvoz samo ovih pet proizvoda potrošila 961 milion KM.

STK ističe da prekomjeran uvoz proizvoda koje država već proizvodi nije nužan i da se problem može riješiti kroz kombinaciju tržišnih alata i jačanja svijesti građana o važnosti kupovine domaćih proizvoda.

"Prekomjeran uvoz proizvoda koje imamo dovoljno kod kuće pokazuje neefikasnost tržišnih politika i navike potrošača. Potrebno je podržavati domaću proizvodnju i jačati svijest građana o kupovini domaćih proizvoda kako bi se jačala ekonomija BiH", navode iz STK BiH.

Ovaj podatak jasno pokazuje koliko država propušta priliku da podrži domaće proizvođače i smanji ogroman trgovinski deficit u prehrambenom sektoru, koji je prošle godine iznosio 3,1 milijardu KM.

(Mondo/Ekapija)

Darko

Pa treba raditi biti konkurentan..u BiH samo # i neradnici na nekim čelnim mjestima

