Zavod za statistiku: Republika Srpska za osam mjeseci izvezla robu vrijednu 3,47 milijardi KM

Republika Srpska je u spoljnotrgovinskom poslovanju za osam mjeseci ove godine ostvarila izvoz od 3,474 milijarde KM ili više za sedam odsto nego u istom periodu lani, podaci su Republičkog zavoda za statistiku.

Izvor: Shutterstock

Republika Srpska je za osam mjeseci ove godine ostvarila uvoz od 4,93 milijarde KM ili više za 2,6 odsto nego u istom periodu lani.

Pokrivenost uvoza izvozom za osam mjeseci ove godine bila je 70,4 odsto.

Republika Srpska je za osam mjeseci ove godine najviše izvozila u Hrvatsku u vrijednosti od 617 miliona KM, te u Srbiju u vrijednosti od 592 miliona KM.

U isto vrijeme najviše se uvozilo iz Srbije u vrijednosti od 896 miliona KM, te iz Italije u vrijednosti od 681 milion KM.

Najveće učešće u izvozu imala je električna energija u vrijednosti od 348 miliona KM, a u uvozu naftna ulja i ulja dobijena od bitumenoznih minerala /osim sirovih/, sa ukupnom vrijednošću od 316 miliona KM.

Republika Srpska je u avgustu ostvarila izvoz u vrijednosti od 370 miliona KM, a uvoz od 562 miliona KM.

