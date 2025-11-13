logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Rekordan uvoz automobila u Srpskoj: Broj vozila za deset godina porastao za skoro 200 odsto

Rekordan uvoz automobila u Srpskoj: Broj vozila za deset godina porastao za skoro 200 odsto

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Vrijednost uvezenih automobila u Republiku Srpsku u posljednjih deset godina uvećana je tri puta, a u devet mjeseci ove godine uvezena su vozila ukupne vrijednosti 139,6 miliona KM, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Rekordan uvoz automobila u Srpskoj Izvor: ilustracija, Shutterstock

Statistika pokazuje da je vrijednost uvoza u 2015. godini iznosila 48,8 miliona KM, a u 2020. godini 98,3 miliona KM.

Osim vrijednosti, u posmatranom periodu značajno je porastao i broj uvezenih vozila.

Tokom 2015. godine u Republiku Srpsku je uvezeno 5.050 automobila, 2020. godine 7.821, a u devet mjeseci ove godine 15.088 vozila.

Broj uvezenih vozila tokom ove godine veći je za 92,9 odsto u odnosu na prije pet godina, dok je za 198,8 odsto ili gotovo tri puta više u odnosu na 2015. godinu.

Tokom sve tri referentne godine, Njemačka u ukupnom uvozu učestvuje oko 50 odsto i prema vrijednosti i prema broju uvezenih automobila.

U devet mjeseci ove godine iz te zemlje uvezeno je automobila ukupne vrijednosti 65,9 miliona KM.

Na drugom mjestu nalazi se Francuska sa 34,5 miliona KM, dok je Češka treća sa 14,6 miliona KM.

Za razliku od 2015. i 2020. godine, u toku ove godine Japan i Švedska su se našli na četvrtom i na petom mjestu zemalja i po broju i po vrijednosti uvezenih automobila.

Vrijednost uvezenih automobila tokom devet mjeseci ove godine iz Švedske bila je 7,9 miliona KM, a iz Japana 4,7 miliona KM. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

automobili Republika Srpska uvoz

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Dnevni horoskop

KUHINJA