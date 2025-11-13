Rekordan uvoz automobila u Srpskoj: Broj vozila za deset godina porastao za skoro 200 odsto

Vrijednost uvezenih automobila u Republiku Srpsku u posljednjih deset godina uvećana je tri puta, a u devet mjeseci ove godine uvezena su vozila ukupne vrijednosti 139,6 miliona KM, saopštio je Republički zavod za statistiku.

Izvor: ilustracija, Shutterstock

Statistika pokazuje da je vrijednost uvoza u 2015. godini iznosila 48,8 miliona KM, a u 2020. godini 98,3 miliona KM.

Osim vrijednosti, u posmatranom periodu značajno je porastao i broj uvezenih vozila.

Tokom 2015. godine u Republiku Srpsku je uvezeno 5.050 automobila, 2020. godine 7.821, a u devet mjeseci ove godine 15.088 vozila.

Broj uvezenih vozila tokom ove godine veći je za 92,9 odsto u odnosu na prije pet godina, dok je za 198,8 odsto ili gotovo tri puta više u odnosu na 2015. godinu.

Tokom sve tri referentne godine, Njemačka u ukupnom uvozu učestvuje oko 50 odsto i prema vrijednosti i prema broju uvezenih automobila.

U devet mjeseci ove godine iz te zemlje uvezeno je automobila ukupne vrijednosti 65,9 miliona KM.

Na drugom mjestu nalazi se Francuska sa 34,5 miliona KM, dok je Češka treća sa 14,6 miliona KM.

Za razliku od 2015. i 2020. godine, u toku ove godine Japan i Švedska su se našli na četvrtom i na petom mjestu zemalja i po broju i po vrijednosti uvezenih automobila.

Vrijednost uvezenih automobila tokom devet mjeseci ove godine iz Švedske bila je 7,9 miliona KM, a iz Japana 4,7 miliona KM.

(Srna)