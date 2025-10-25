Ekonomični i isplativi: Automobili koji troše najmanje goriva

Dok cijene goriva nastavljaju da rastu, vozači sve češće biraju automobile koji troše najmanje.

Izvor: Shutterstock

Stručnjaci navode da razlika između modela može značiti i stotine evra uštede godišnje, a prednjače mali gradski automobili, hibridi i sve popularnija električna vozila.

Cijene goriva već mjesecima rastu, a vozači sve više traže načine da smanje troškove na pumpi. Zato su automobili s malom potrošnjom ponovo u centru pažnje – kako među onima koji svakodnevno voze, tako i među onima koji planiraju kupovinu novog vozila.

Najštedljiviji mali automobili

U gradskoj vožnji prednost i dalje imaju manji automobili s benzinskim ili dizel motorima zapremine do 1.2 litra. Među modelima koji se izdvajaju po niskoj potrošnji su:

Toyota Yaris

Izvor: Wikimedia / OSX

Toyota Yaris – prosječno troši oko 3,8 litara na 100 km zahvaljujući kombinaciji benzinskog i električnog pogona.

Izvor: Marko25/Shutterstock

Peugeot 208 HDi – jedan od najštedljivijih dizelaša na tržištu, sa prosječnom potrošnjom od oko 4 l/100 km.

Izvor: Shutterstock

Hyundai i10 – mali gradski auto koji u kombinovanoj vožnji troši oko 4,5 litara.

Hibridi i električna vozila

Hibridna i električna vozila postaju sve dostupnija, pa su logičan izbor za vozače koji žele da dugoročno uštede.

Modeli poput Toyota Corolla Hybrid i Honda Jazz e:HEV troše manje od 4 litre, dok potpuno električni automobili poput Renault Zoe i Hyundai Kona Electric omogućavaju vožnju bez kapi goriva, uz domet od 300 do 450 kilometara.

Kako dodatno smanjiti potrošnju

Bez obzira na model, potrošnja goriva u velikoj mjeri zavisi od stila vožnje. Stručnjaci savjetuju:

- vozite umjereno i izbjegavajte nagla ubrzanja.

- redovno provjeravajte pritisak u gumama.

- isključite klimu i grijanje sjedišta kada nisu neophodni.

- ne držite nepotreban teret u automobilu.

Ekonomična vožnja i izbor štedljivog automobila su pametan način da se zaštiti kućni budžet i očuva životna sredina.