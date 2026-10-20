Stari granični prelaz u Gradišci mogao bi biti otvoren do kraja oktobra

Miroslav Janković očekuje otvaranje starog graničnog prelaza u Gradišci do kraja oktobra, najvjerovatnije za putnička vozila i autobuse.

Izvor: Srna/Milorad Malešević

Stari granični prelaz u Gradišci mogao bi ponovo biti otvoren do kraja oktobra, najvjerovatnije za putnička vozila i autobuse, izjavio je vršilac dužnosti direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković.

Janković je u Јutarnjem programu RTRS-a rekao da su stvoreni uslovi za otvaranje prelaza, koji je zatvoren nakon urušavanja dijela ograde na mostu i pješačke staze.

"Jedan dio radova je izvršen, a drugi dio biće u narednih sedam do 10 dana. Stvorili su se uslovi za otvaranje. Očekujemo da će do kraja mjeseca on profunkcionisati, samo ćemo još vidjeti u kojem kapacitetu", rekao je Janković.

Prema njegovim riječima, vjerovatno će biti uvedena određena ograničenja.

"Očekujem da će biti otvoren za putnički saobraćaj i autobuse. Vidjećemo sve. Vjerujem da nećemo dugo čekati ni na formalne odluke UIO", naveo je Janković.

Janković je rekao da je utvrđena nosivost, ali da je ona na granici kada je riječ o nadvožnjaku koji vodi do mosta.

Zbog toga je potrebno ispitati konstrukciju mosta, jer, kako je naveo, ne postoje podaci o kvalitetu čelika i betona niti drugi podaci o samom mostu.

"Moramo dobiti podatke. Ili ćemo raditi sanaciju ili ćemo raditi sve novo. Očekujem te radove naredne godine, ponovo će biti obustava, ali rokovi će biti kratki i brzo ćemo završiti", rekao je Janković.

Dodao je da je raspisan tender za dva nadvožnjaka do samog mosta.

Janković je najavio da građane i naredne godine očekuje veliki investicioni ciklus koji će obuhvatiti putnu mrežu širom Republike Srpske.