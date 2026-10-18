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Gužve na izlazu iz BiH: Duge kolone na devet graničnih prelaza

Gužve na izlazu iz BiH: Duge kolone na devet graničnih prelaza

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Duge kolone vozila zabilježene su na izlazu iz BiH na devet graničnih prelaza.

Gužve na izlazu iz BiH: Duge kolone na devet graničnih prelaza Izvor: Mihai BARBU/European Commission

Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Gradiška, Gradina, Kozarska Dubica, Novi Grad, Kostajnica, Brod, Orašje i Izačić duge su kolone vozila na izlazu iz BiH.

Na ostalim graničnim prelazima ne čeka se duže od 30 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza (AMS) Republike Srpske.

Iz AMS navode da su povoljni vremenski uslovi i da se saobraćaj odvija nesmetano.

Povremeno je pojačana frekvencija vozila u većim gradskim centrima, kao i na graničnim prelazima na izlazu iz BiH.

Svim učesnicima u saobraćaju, posebno motociklistima, upućen je apel da budu oprezni i izbjegavaju rizična preticanja.

Iz AMS podsjećaju da od 1. novembra na snagu stupa zakonska obaveza posjedovanja zimske opreme na putevima u BiH.

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Tagovi

granični prelazi gužve granica

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