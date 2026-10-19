Dodatni milion KM za nerazvijene opštine: Rebalansom budžeta povećana sredstva za 2026. godinu

Vlada Republike Srpske obezbijedila je u ovoj godini 4,3 miliona KM za podršku nerazvijenim i izrazito nerazvijenim jedinicama lokalne samouprave, rečeno je u Ministarstvu uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Od ukupnog iznosa, 3,3 miliona KM planirana su redovnim budžetom, dok je rebalansom budžeta za 2026. godinu obezbijeđen dodatni milion KM.

Za prvi kvartal isplaćeno je 750.000 KM, za drugi 1,25 miliona KM, a za treći milion KM.

Osim redovnih kvartalnih izdvajanja, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske podržalo je i realizaciju devet projekata u devet nerazvijenih i izrazito nerazvijenih opština, za šta je izdvojeno ukupno 149.993 KM.

U Ministarstvu su naveli da se raspodjela sredstava vrši u skladu sa Zakonom o lokalnoj samoupravi i pravilnikom kojim su propisani kriterijumi i postupak dodjele, uzimajući u obzir ostvarene ukupne i izvorne prihode budžeta po stanovniku, gustinu naseljenosti i broj nezaposlenih u odnosu na broj stanovnika.

Na osnovu ukupnih prihoda po stanovniku raspoređuje se 35 odsto sredstava, prema izvornim prihodima budžeta po stanovniku 25 odsto, dok se po 20 odsto raspoređuje na osnovu gustine naseljenosti i broja nezaposlenih u odnosu na broj stanovnika.

Namjena ovih sredstava je podrška lokalnom razvoju i efikasnijem obavljanju nadležnosti lokalnih zajednica, a mogu se koristiti za razvoj privrede i poljoprivrede, zaštitu životne sredine, izgradnju i održavanje komunalne infrastrukture, zdravstvenu i socijalnu zaštitu, brigu o mladima i razvoj turizma.

Kada je riječ o mogućnosti da pojedine opštine iz kategorije nerazvijenih i izrazito nerazvijenih pređu u višu kategoriju, u Ministarstvu su naveli da, prema trenutno dostupnim pokazateljima, nema naznaka da bi neke od njih mogle napredovati u stepenu razvijenosti.

Stepen razvijenosti lokalnih zajednica utvrđuje Vlada Republike Srpske svake godine na osnovu ekonomskih, demografskih i drugih pokazatelja, među kojima su prihodi privrednih subjekata i budžetski prihodi po stanovniku, stopa nezaposlenosti, gustina naseljenosti, broj poslovnih subjekata, prirodni priraštaj i vrijednost izvršenih građevinskih radova.

Eventualne promjene statusa lokalnih zajednica zavisiće od rezultata ostvarenih prema propisanim kriterijumima.

U Ministarstvu su naveli da će nastaviti sa finansijskom podrškom ovim lokalnim zajednicama, te da je preostalih oko 150.000 KM namijenjeno sufinansiranju njihovih projekata, u skladu sa propisanim procedurama.

(Srna)