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Nizak vodostaj Drine smanjio proizvodnju struje u Hidroelektrani Zvornik

Nizak vodostaj Drine smanjio proizvodnju struje u Hidroelektrani Zvornik

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Zbog dugotrajne suše protok Drine na Hidroelektrani Mali Zvornik pao je na svega 58 metara kubnih u sekundi.

drina Izvor: Milorad Gutalj/Srna

Dugotrajni nedostatak padavina uslovio je nizak nivo Drine i direktno se odrazio pad proizvodnje električne energije na Hidroelektrani " Zvornik.

Protok na Hidroelektrani Zvornik trenutno je 58 metara kubnih u sekundi, što je daleko manje od projektovanog protoka od 700 do 1.300 metara kubnih, zavisno od hidroloških prilika.

Najveći zabilježeni protok Drine na ovoj hidroelektrani, od 1955. godine kada je puštena u rad, dostigao je oko 4.000 metara kubnih u sekundi u decembru 2010. godine, dok je u maju 2014. iznosio oko 3.000 metara kubnih u sekundi.

Kada protok Drine na ovoj hidroelektrani dostigne 2.000 metara kubnih u sekundi smatra se kritičnom granicom jer tada postoji opasnost od plavljenja ove rijeke nizvodno od Hidroelektrane, posebno u naseljima Karakaj i Šepak.

Iz Ribočuvarske službe Sportsko-ribolovnog udruženja "Bistro" Zvornik Srni je rečeno da za sada nema mnogo opasnosti za riblji fond zbog niskog nivoa Drine.

"Riba se povukla dublje u vodu, Drina je hladna i ima dovoljno kiseonika", naveli su u Ribočuvarskoj službi i naglasili da se riba prilagođava poziciji gdje će da boravi.

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Drina Zvornik

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