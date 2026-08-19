Mali stan od 30 kvadrata na 3 nivoa: Mini kuhinja se lako održava, a dnevna soba je raj za mačke

Kada se japanski minimalizam, neobična arhitektura i kreativna rješenja spoje na skromnoj kvadraturi, dobijate mali stan od 30 kvadrata na čak 3 nivoa.

Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life

U malom stanu od 30 kvadrata prostorije su raspoređene na 3 nivoa.

od 30 kvadrata prostorije su raspoređene na 3 nivoa. Glomazni namještaj mora biti zamijenjen multifunkcionalnim rješenjima poput sofe na razvlačenje, barskog stočića i otvorenih stalaka za odjeću.

mora biti zamijenjen multifunkcionalnim rješenjima poput sofe na razvlačenje, barskog stočića i otvorenih stalaka za odjeću. U stanu je dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca pa je i enterijer već prilagođen mačkama.

Da li biste umjeli da uredite mali stan od 30 kvadrata na tri nivoa? Ako biste imali samo takav prostor na raspolaganju, vjerovatno biste se ipak snašli, a evo kako su tu zagonetku riješili japanski dizajneri.

Tri nivoa su povezana spiralnim stepenicama koja daju potpuno jedinstven doživljaj prostora. Na prvom nivou ima mjesta samo za cipelarnik koji se može “ugurati” ispod stepenica, a onda se penjete na prvi nivo gdje je mikro kuhinja.

Iz jednog komada su radna ploča i sudopera od nerđajućeg čelika na stubu minimalističkog dizajna, za kuvanje je predviđena ploča sa dvije ringle, a iznad nje je aspirator. Pored nje je mjesto za frižider, a u uglu ovog nivoa montiran je i podest za veš-mašinu.

Na sledećem nivou je pravi raj za mačke - zanimljivo je da je u ovom stanu dozvoljeno držanje kućnih ljubimaca, pa su za njih već montirane specijalne police.

Izvor: Youtube / A Micro Apartment Life

Stan posjeduje i balkon na trećem spratu, a kupatilo je malo, ali maksimalno iskorišćeno: iza ogledala je skriveni prostor za odlaganje, toalet sa bide sjedištem, praktične police za toaletni papir, malu kadu i - što je najsimpatičnije - minijaturna vratašca za mačke, kako bi ljubimci mogli da vas prate čak i u toalet.

Kada je riječ o uređenju enterijera, svaki centimetar je dragocjen. Umjesto klasičnog kreveta koji bi previše opteretio prostor, savršen izbor ovdje bi bio krevet na razvlačenje ili sofa koja štedi prostor. Nedostatak klasičnog plakara rješava se elegantnim stalkom za odjeću, dok je zid idealan za postavljanje ravnog TV ekrana. U kuhinji ima mjesta za praktičan barski stočić sa šank-stolicom, čime se dobija maksimalna funkcionalnost na maloj kvadraturi. Pogledajte ovaj stan u galeriji slika.