Klasične kvake i šarke odlaze u zaborav: Novi trend u uređenju doma potpisuje skrivenu eleganciju

Klasične kvake i vidljive šarke polako izlaze iz mode. Saznajte kako izgledaju nova vrata i zašto su skriveni okovi sve popularniji u enterijeru.

Izvor: Kapustin Igor/Shutterstock

Vrata su dugo bila jedan od elemenata enterijera o kojima se nije mnogo razmišljalo. Važno je bilo da se otvaraju i zatvaraju, dok su kvaka, šarke i okvir uglavnom bili samo praktični detalji. Međutim, savremeno uređenje enterijera donosi drugačiji pristup - što je manje vidljivih elemenata, to prostor djeluje čistije i skladnije.

Upravo zato klasične, upadljive kvake i vidljive šarke sve češće ustupaju mjesto minimalističkim rješenjima. Dizajneri sve više biraju okov koji se vizuelno povlači u drugi plan, dok sama vrata postaju dio zida, umjesto da predstavljaju jasno izdvojenu cjelinu.

Tanke kvake jednostavnih linija

Jedan od primjetnih trendova jesu tanke kvake jednostavnih linija. Umjesto masivnih modela sa dekorativnim detaljima, sve češće se koriste ravne ili blago zaobljene poluge, manje rozete i diskretne završne obrade. Kod pojedinih modela šrafovi za pričvršćivanje potpuno su skriveni, pa na površini ostaju samo kvaka i njen minimalistički nosač.

Promijenili su se i materijali i završne obrade. Mat površine, naročito crna i različite brušene metalne nijanse, sve su zastupljenije, dok sjajni hrom više nije jedini izbor za savremeni enterijer. Ideja je da se okov uklopi sa ostalim detaljima u prostoru, umjesto da se izdvaja.

Tanke kvake

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Šarke koje nestaju kada zatvorite vrata

Trend, međutim, ide i korak dalje - ka vratima kod kojih se gotovo ništa od okova ne vidi.

Kod tradicionalnih vrata šarke su jasno vidljive i predstavljaju dio dizajna. Kod savremenih sistema one se ugrađuju u krilo vrata i okvir, tako da nestaju iz pogleda kada se vrata zatvore. Takva rješenja omogućavaju čistiju površinu i doprinose utisku da je cijeli otvor napravljen kao jedna cjelina.

Moderna vrata

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Vrata u ravni zida

Skrivene šarke posebno dolaze do izražaja kod takozvanih flush vrata, odnosno vrata koja su postavljena u ravni sa zidom. Kod njih nema klasičnog, naglašenog dovratnika koji „uokviruje“ vrata.

Jedan od najzanimljivijih pravaca u savremenom dizajnu jesu upravo vrata sa skrivenim ili gotovo nevidljivim okvirima. Kada su zatvorena, njihova površina može da bude u istoj ravni sa zidom, pa na prvi pogled djeluju kao njegov nastavak. Okvir se sakriva u konstrukciji zida, a šarke i drugi elementi ostaju van vidnog polja.

Takva vrata mogu biti obojena u istu nijansu kao zid, obložena tapetom ili završena tako da se što manje razlikuju od površine oko sebe. Cilj je jednostavan - da vrata ne privlače pažnju kada nisu u upotrebi.

Ovaj pristup posebno odgovara minimalističkim enterijerima, hodnicima i prostorima u kojima se insistira na ravnim površinama i što manjem broju vizuelnih prekida. Savremeni trendovi zato sve više posmatraju vrata ne kao zaseban komad, već kao dio arhitekture prostorije.

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Ipak, minimalistički izgled ne znači da je funkcija nestala. Naprotiv, iza jednostavne površine nalazi se precizno izrađen sistem okova, skrivenih šarki i brava, piše Blic. Kod nekih rješenja koriste se i magnetne brave i diskretniji mehanizmi za zatvaranje, kako bi se dodatno smanjila količina vidljivih elemenata.

Zato vrata u novim enterijerima sve češće imaju potpuno drugačiju ulogu nego ranije. Umjesto da budu detalj koji odmah primjećujemo, ona pokušavaju da „nestanu“ u prostoru. A što je manje vidljivo ono što ih drži na mjestu, to je savremeni enterijer na prvi pogled mirniji i uredniji.