Od dvosobnog stana do porodičnog doma: Pogledajte kako je 58 kvadrata prilagođeno četvoročlanoj porodici

Dvosoban stan od 58 kvadrata preuređen je za potrebe četvoročlane porodice, a arhitekte su radikalnim izmjenama postojeće osnove uklonile nefunkcionalne pregrade, uske hodnike i mračne prostorije.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Dvosoban stan od 58 kvadrata potpuno je preuređen za četvoročlanu porodicu. Pogledajte kako su arhitekte iskoristile svaki centimetar prostora.

Cilj je bio da se svaki kvadratni centimetar iskoristi što funkcionalnije, bez odricanja od prostora potrebnog za svakodnevni život porodice.

Tokom renoviranja kuhinja i kupatilo zamijenili su mjesta, čime je smanjena buka u dijelu stana namijenjenom spavanju, dok je kuhinja direktno povezana sa dnevnim boravkom.

Prostor kod ulaza organizovan je tako da bude praktičan, ali i vizuelno uredan. Visoki garderober skriva prolaz i stvari od pogleda, dok klupa služi za obuvanje. Originalni teraco pod je sačuvan i sada povezuje sve prostorije u jedinstvenu cjelinu.

dvosoban stan od 58 kvadrata

Izvor: Youtube / Never Too Small

Dnevna soba mijenja namjenu prema potrebama porodice

U dnevnoj sobi glavnu ulogu ima multifunkcionalni namještaj. Na dugoj niskoj komodi nalaze se gramofon i kolekcija ploča, a uređen je i mali radni kutak.

Centralno mjesto zauzima sto na točkićima koji se jednostavnim pokretom može razvući i podići na visinu trpezarijskog stola. Male stolice se po potrebi izvlače, čime se prostor lako prilagođava većem broju ljudi.

Tu je i kauč koji se može dodatno proširiti, pa dnevna soba postaje mjesto za zajedničko gledanje filmova na projektorskom platnu.

Izvor: Youtube / Never Too Small

Izvor: Youtube / Never Too Small

Kuhinja iskorištena do posljednjeg centimetra

Kuhinja je postavljena pod blagim uglom u odnosu na dnevni boravak. Radna ploča se pruža ukoso, prelazi granicu prostorije i završava u dnevnoj zoni kao mali konzolni šank.

Čak je i u spavaćoj sobi pronađeno mjesto za radni kutak. Uvučen je u nišu duboku svega 20 centimetara, što pokazuje koliko je pažnje posvećeno iskorišćavanju prostora.

U kupatilu se nastavlja ista estetika, uz bijele pločice i plave fuge.

Vidi opis Od dvosobnog stana do porodičnog doma: Pogledajte kako je 58 kvadrata prilagođeno četvoročlanoj porodici dvosoban stan od 58 kvadrata Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: Youtube / Never Too Small Br. slika: 20 20 / 20

Dječja soba može ponovo postati dvije prostorije

Dječja soba nastala je spajanjem dvije manje prostorije, čime je dobijen veći prostor za igru i učenje.

Arhitekte su pritom sačuvale stara vrata, kao i dva prozora, pa se prostorija u budućnosti može ponovo podijeliti na dvije sobe.

I kupatilo je prilagođeno potrebama porodice. Izdignuti dupli umivaonik i klupa obložena pločicama dio su rješenja koja nisu osmišljena samo za sadašnji trenutak, već mogu odgovarati porodici i u kasnijim fazama života.

Ovaj stan pokazuje kako promjena rasporeda i pažljivo projektovanje mogu potpuno izmijeniti način korišćenja relativno malog prostora – bez povećanja njegove kvadrature.