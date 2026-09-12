Svi su ludi za viralnim trikom od kojeg wc divno miriše: Evo zašto može skupo da vas košta

Viralni trik sa omekšivačem u vodokotliću za lijep miris u kupatilu može da donese više štete nego koristi.

Izvor: AI info / Lepa&Srećna

Viralni trik obećava da će kupatilo dugo mirisati svježe, ali iza prijatnog mirisa krije se detalj koji mnogi potpuno zanemaruju.

Problem se ne vidi odmah, ali određeni sastojci mogu vremenom uticati na dijelove mehanizma koji su ključni za pravilan rad vodokotlića.

Ako želite mirisno kupatilo bez rizika za vodokotlić, postoji jednostavniji način koji ne zahtijeva sipanje omekšivača u sam mehanizam.

Trik sa omekšivačemu vodokotliću posljednjih mjeseci širi se internetom kao jednostavan način da kupatilo satima miriše svježe. Potrebna je samo plastična flašica, malo omekšivača i nekoliko rupica, a miris se navodno oslobađa pri svakom puštanju vode. Ipak, postoji jedan problem o kojem se u ovakvim savjetima gotovo nikada ne govori. Ono što kratkoročno donosi prijatan miris, dugoročno može napraviti problem koji ćete primijetiti tek kada bude potrebno otvoriti vodokotlić i pogledati šta se dešava unutar njega.

Zato prije nego što isprobate ovaj viralni trik, vrijedi znati šta omekšivač zapravo radi mehanizmu vodokotlića i zašto ga vodoinstalateri ne preporučuju.

Kako tačno izgleda trik sa omekšivačem u vodokotliću?

Uzmete praznu plastičnu flašicu od pola litre, napunite je do pola omekšivačem, ostatak vodom. Poklopac zavrnete čvrsto, pa na njemu iglom ili tanjim ekserom probušite tri do četiri rupice. Flašu stavite uspravno u vodokotlić, sa strane, da ne dodiruje plovak. Pri svakom puštanju vode nivo pada, flašica se malo ljulja i kroz rupice ispusti nekoliko kapi. Miris se drži dobrih par sati, a u malom kupatilu i duže.

WC šolja

Izvor: C0NAN/Shutterstock

Zašto vodoinstalateri ovo ne vole?

Omekšivač nije deterdžent. To je gusta emulzija sa silikonskim i masnim komponentama koje su napravljene da se lijepe za vlakna, a lijepiće se i za gumu.

U vodokotliću postoje dvije gume koje drže cio sistem: velika zaptivka na dnu i mala membrana ventila. Omekšivač vremenom omekša i te gume, a onda vodokotlić počne tiho da propušta vodu. Tanka nit vode koja curi u šolju neprimjetno povećava račun za vodu.

U galeriji pogledajte šta sada svi stavljaju u moderno kupatilo umjesto kukica za peškire:

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Druga stvar je talog. Omekšivač i tvrda voda prave bjeliočastu sluzavu naslagu po dnu kotlića, prenosi Super zena. Za nekoliko mjeseci taj sloj umije da zaglavi plovak.

Takođe, sastojci omekšivača nagrizaju gumene zaptivke i talože se na plovku, što dovodi do curenja vode. Bezbjednije je istu smjesu koristiti spolja, bez kontakta sa mehanizmom.