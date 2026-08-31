Koliki je zapravo vijek trajanja donjeg veša? Ako primijetite ove znakove, odmah ga bacite

Koliko dugo treba nositi isti donji veš? Saznajte koji znaci pokazuju da je vrijeme za zamjenu i koji materijal je najbolji za svakodnevno nošenje.

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Donji veš treba mijenjati kada pokaže znake istrošenosti, a ne samo kada se pocijepa.

Rastegnuta elastika, rupice, mrlje, miris ili iritacija kože znak su da je vrijeme za novi komad.

Pamuk je čest izbor za svakodnevno nošenje jer je prozračan i upija vlagu.

Mnoge žene donji veš mijenjaju tek kada se potpuno pocepa ili izgubi oblik, ali stručnjaci upozoravaju da nije dobro čekati toliko dugo. Iako ne postoji tačno određen rok nakon kojeg svaki komad donjeg veša postaje nehigijenski, kao okvir se često navodi period od šest mjeseci do godinu dana, u zavisnosti od toga koliko često ga nosite, od materijala i načina održavanja.

Donji veš je svakodnevno u direktnom kontaktu sa kožom i intimnim područjem, zbog čega je važno obratiti pažnju na njegovo stanje. Vremenom se vlakna tkanine troše, a oslabljena elastika može da izazove trenje, žuljanje i iritaciju kože.

Posebno brzo može da se istroši donji veš koji se nosi svakodnevno ili tokom treninga. Znoj, vlaga, trenje i često pranje dodatno opterećuju materijal, pa takve komade treba češće kontrolisati i po potrebi zamijeniti.

Kako znate da je vrijeme za novi donji veš?

Ne morate da gledate samo koliko je vremena prošlo od kupovine. Mnogo važnije je kako donji veš izgleda i kako se ponaša kada ga obučete.

Vrijeme je za zamjenu ako primijetite:

rastegnutu ili oslabljenu elastiku

da je izgubio prvobitni oblik

rupice ili istanjenu tkaninu

izražene mucice

trajne mrlje ili neprijatan miris

promjenu boje uz druge znakove istrošenosti

svrab, crvenilo, žuljanje ili drugu iritaciju kože

Pamučni donji veš može početi da pokazuje znakove istrošenosti nakon približno 50 pranja, ali ni to nije strogo pravilo. Trajnost zavisi od kvaliteta materijala, temperature i programa pranja, kao i od načina sušenja.

Pranje veša

Izvor: Shutterstock

Da li pranje uklanja sve bakterije?

Donji veš tokom nošenja dolazi u kontakt sa vlagom, odumrlim ćelijama kože i prirodno prisutnim bakterijama. Na tkanini mogu ostati i mikroorganizmi povezani sa infekcijama, a pranje na nižim temperaturama ne mora uvijek ukloniti sve mikroorganizme.

Ipak, to ne znači da će stariji donji veš automatski izazvati infekciju, piše Žena. Mnogo je važnije pravilno ga prati, dobro osušiti i zamijeniti kada se vidi da je istrošen.

Za svakodnevno nošenje često se preporučuje pamuk jer je prozračan i dobro upija vlagu. Sintetički materijali mogu duže zadržati oblik, ali kod nekih ljudi mogu zadržavati više toplote i vlage, naročito ako je donji veš veoma uzak i slabo prozračan.