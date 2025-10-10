"Izađite na izbore": Vučić ima poruku za Srbe na Kosovu i Metohiji

Aleksandar Vučić pozvao Srbe sa KiM da izađu na izbore.

Izvor: RTS

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je Srbe na Kosovu i Metohiji da u nedjelju 12. oktobra izađu na lokalne izbore. Oglasio se na svom "Instagram" profilu uoči izbora na Kosovu i Metohiji.

"U nedjelju su lokalni izbori na Kosovu i Metohiji, pozivamo sve Srbe da izađu na izbore i glasaju za Srpsku listu. Srpska lista zastupa interese srpskog naroda, njima ne naređuje ni Kurti, i ne primaju naloge u stranim ambasadama.

Najstrašniji teror koji je jedna partija mogla da izdrži, oni su izdržali. Kakav nijedna politička partija nije izdržala u savremenoj istoriji na evropskom kontinentu. Srbi sa KIM su ugroženi još od prije 2008. godine, još od 2000. godine, ali su to junaci koji su uvijek čuvali, naša ognjišta i čuvali i srpsku državnost i srpsku trobojku i srpsko ime i prezime i svoje domove", naveo je Vučić.

