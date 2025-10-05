logo
Aleksandar Vučić najavio mogućnost vanrednih izbora: "Neću da se kandidujem za predsednika"

Izvor mondo.rs
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se neće ponovo kandidovati na predsjedničkim izborima, najavivši mogućnost da se predsjednički i parlamentarni izbori održe već krajem 2026. godine, iako mu mandat ističe 2027.

vučić o vanrednim izborima u srbiji Izvor: Pink printscreen

Predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić, gostujući večeras u emisiji "Hit tvit", rekao je da se neće ponovo kandidovati na predsjedničkim izborima, prilikom čega je najavio i mogućnost vanrednih izbora.

"Meni je ostalo još zvanično godinu i po dana do kraja mandata. Vjerovatno će taj mandat trajati kraće i ići ćemo vjerovatno na predsjedničke i parlamentarne izbore. Blizu sam kraju svog mandata. Ne želim da mijenjamo Ustav, neću da se kandidujem za predsjednika. Vjerujem da ćemo ići zajedno na predsjedničke i parlamentarne izbore decembra 2026 godine, možda i nešto ranije", poručio je Vučić.

Komentarišući aktuelnu političku scenu, rekao je da iz izjava svojih političkih protivnika vidi "nezrelost, neozbiljnost i neodgovornost ljudi koji nisu ništa naučili iz sopstvenog iskustva neuspjeha i nikad to neće naučiti". Njegov mandat ističe 2027. godine, ali prema njegovim rečima, izbori bi mogli biti raspisani ranije.

Aleksandar Vučić Srbija izbori

