logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vučić ugostio Džekija Čena u Beogradu: Filmska zvijezda stigla u Srbiju

Vučić ugostio Džekija Čena u Beogradu: Filmska zvijezda stigla u Srbiju

0

Holivudska zvijezda Džeki Čen boravi u Beogradu, gdje je imenovan za promotera svjetske izložbe EXPO 2027. Tokom posjete sastao se s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a očekuje se da će njegov angažman doprinijeti promociji događaja na globalnom nivou.

Vučić ugostio Džekija Čena u Beogradu Izvor: Instagram/buducnostsrbijeav/Printscreen

Poznati holivudski glumac i majstor borilačkih vještina Džeki Čen boravi u Beogradu, gdje je imenovan za promotera predstojeće svjetske izložbe EXPO 2027, koja će se održati u Srbiji.

Tokom posjete, Čen se sastao sa predsjednikom Republike Srbije Aleksandrom Vučićem, koji je tom prilikom istakao da je velika čast što će jedna od najpoznatijih svjetskih filmskih zvijezda predstavljati EXPO 2027. Vučić je, na svom Instagram nalogu, izrazio uvjerenje da će Čen svojom harizmom i energijom doprinijeti promociji događaja i povećanju globalne vidljivosti Srbije.

“Uvjeren sam da će kao promoter EXPO 2027 pružiti snažnu podršku predstavljanju događaja koji će našu zemlju postaviti u centar globalne pažnje”, rekao je predsjednik.

Džeki Čen je jedan od najpoznatijih azijskih glumaca na svjetskoj sceni, a tokom decenija karijere stekao je status globalnog kulturnog ambasadora zahvaljujući prepoznatljivom stilu u filmovima koji kombinuju akciju i humor.

Svjetska izložba EXPO 2027 biće održana u Beogradu, pod temom "Igra za čovječanstvo, sport i muzika za sve". Očekuje se da će događaj privući milione posjetilaca iz zemlje i inostranstva.

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

glumci holivud Srbija Aleksandar Vučić EXPO izložba

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ