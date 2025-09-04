"Srbija i Kina su čelični prijatelji": Predsjednik Vučić se sastao sa Si Đinpingom

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se predsjednikom Kine.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom u Pekingu.

"Izrazio sam zahvalnost predsjedniku Narodne Republike Kine Si Đinpingu na srdačnoj dobrodošlici, izuzetnom gostoprimstvu, iskrenom prijateljstvu i podršci koju Kina kontinuirano pruža našem narodu i našoj zemlji.

Srbija i Kina su čelični prijatelji. Mi Kinu doživljavamo kao iskrenog i pouzdanog partnera, a predsjednik Si bio je uz nas kada nam je bilo najteže, u ekonomskom, medicinsko-zdravstvenom, ali i političkom smislu. Srbija to nikada ne može i neće da zaboravi.

Zahvalio sam i na tome što, zahvaljujući inicijativama predsjednika Sija i Sporazumu o slobodnoj trgovini, naša trgovinska razmjena nikada nije bila veća. Obavijestio sam ga i o napretku infrastrukturnih projekata, koje radimo uz pomoć kineskih partnera, uključujući i to da će međunarodna pruga Beograd–Budimpešta biti otvorena za saobraćaj za 15 dana.

Posebno sam zahvalio na svim ulaganjima kineskih kompanija u Srbiji, na velikim investicijama koje su već realizovane, i uputio poziv za nova ulaganja u budućnosti", stoji u objavi predsjednika Vučića na Instagramu.

Sastanku prisustvuju i članovi srpske delegacije, ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević, ministar bez portfelja za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni polozaj crkve u zemlji i inostranstvu Nenad Popović, pomoćnik ministra odbrane za materijalne resurse Nenad Miloradović i predsednik Nacionalnog saveta za koordinaciju sa Ruskom Federacijom i NR Kinom Tomislav Nikolić.

Prethodno se predsjednik sastao sa članom Stalnog komiteta Političkog biroa Centralnog komiteta KPK i predsedavajućim Stalnog komiteta Svekineskog narodnog kongresa Džao Leđijem u Velikom domu naroda u Pekingu, sa kojim je razgovarao o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu Srbije i Kine.

