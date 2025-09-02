logo
Vučić stigao u Peking: Sastaće se sa Si Đinpingom i Vladimirom Putinom (FOTO)

Autor mondo.ba
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Peking gdje će prisustvovati obilježavanju 80. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu, kao i velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobjede.

Vučić se sastaje sa Đinpingom i Putinom Izvor: Zheng Huansong / Xinhua News / Profimedia

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić doputovao je u Peking čime je započeo višednevnu posjetu Narodnoj Republici Kini, gdje će na poziv predsjednika NR Kine Si Đinpinga prisustvovati obeležavanju 80. godišnjice pobjede u Drugom svjetskom ratu.

Tokom posjete Pekingu, predsjednik Vučić sastaće se sa predsjednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, kao i sa drugim visokim zvaničnicima NR Kine i predstavnicima velikih kompanija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike.

Predsjednik Vučić će 3. septembra prisustvovati velikoj vojnoj paradi povodom Dana pobjede, a na paradu su pozvani lideri 26 zemalja.

(MONDO)

