Vučić na Generalnoj skupštini UN-a: Srbija će nastaviti da insistira na dosljednom sprovođenju Dejtonskog sporazuma

Obraćanje predsjednika Srbije na Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku.

Izvor: KURIR TELEVIZIJA/printscreen

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je u obraćanju u Generalnoj skupštini UN da samo dogovor naroda i entiteta u BiH može garantovati njenu stabilnost i funkcionalnost, te istakao kako su se neizabrani stranci obračunavali sa legitimnim predstavnicima srpskog naroda.

"Svako odsustvo dijaloga, jednostrane inicijative bez saglasnosti svih zainteresovanih strana, posebno inicijative kojima se zloupotrebljavaju međunarodne organizacije ne doprinosi tome. Suprotstavićemo se ovakvim aktivnostima koje podrivaju regionalni dijalog, proces pomirenja i razumijevanje", poručio je Vučić.

Vučić je istakao da će Srbija nastaviti da insistira na dosljednom sprovođenju Dejtonskog sporazuma i na poštovanju prava sva tri konstitutivna naroda u BiH.

On je ukazao da se već 30 godina i u ovom visokom domu i na svim drugim mjestima u svijetu bezbroj puta moglo čuti da je navodno samo pitanje dana kada će Srbija da napadne nekog u regionu i kada će Republika Srpska njeno rukovodstvo da naruše teritorijalni integritet BiH.

Istakao je da se to nikada nije dogodilo, dok su, sa druge strane, neizabrani stranci u BiH obračunavali sa legitimnim predstavnicima srpskog naroda, jednog od tri konstitutivna naroda u BiH.

"Uvodili su i uvode protiv njih sankcije. Nećete vjerovati, ali smjenjivali su ih sa mjesta na koja ih je narod izabrao i vode krivične postupke i donose osuđujuće presude zbog izgovorenih riječi i verbalnog delikta", naglasio je Vučić.

On je dodao da Srbi godinama slušaju priče kako će kao navodna ruska marioneta napasti nekoga u regionu, što se naravno nije desilo i neće se desiti.

"Sve smo čuli, ali jedino što nikada nismo čuli izvinjenje od onih koje su takve stvari iznosili", naveo je Vučić.

On je naglasio da će Srbija samostalno donositi svoje odluke, da ostaje posvećena evropskom putu. "Ne planiramo nikoga da napadamo, ali jednako tako i nikom drugom nećemo dozvoliti da ugrozi našu slobodu i našu zemlju", rekao je Vučić.

Ovogodišnje, 80. jesenje zasjedanje Generalne skupštine, okupilo je najveći broj učesnika do sada, budući da učestvuje više od 150 šefova država i vlada iz cijelog svijeta.

(Srna)